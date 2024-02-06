6 ŞUBAT YÜZYILIN FELAKETİNİ UNUTMADIK UNUTMAYACAĞIZ

6 Şubat Kahramanmaraş üstü 11 ilimizi etkiliyen büyük deprem yıkımının üzerinden bir yıl geçti ama büyük felaket unutulmadı unutulmayacakta. 50 binden fazla insanımızın hayatını kaybettiği bu tarihi nasıl unutabiliriz ki? Bugün bu tarihe denk gelmenin büyük üzüntüsü içerisindeyim. Çok şey yazmak yerine tek bir söz yazmak istiyorum bu güne oda şöyle" hayat birbirimize böyle zamanlarda hep sahip çıkmayı öğretecek, ama adını hiçbir zaman koymayacak.

YILIN BASIN FOTOĞRAFLARI’NA DEPREM DAMGASI

Türk medyasının en prestijli fotoğraf ödülleri ‘Yılın Basın Fotoğrafları’na geçtiğimiz yıl yaşanan 6 Şubat depreminden fotoğraflar damga vurdu. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin 39 yıldır düzenlediği, Türkiye’nin aralıksız gerçekleşen en eski fotoğraf organizasyonunda Yılın Basın Fotoğrafları depremin yıl dönümünde açıklandı. Yarışmada Yılın Basın Fotoğrafı Ödülü, enkaz altında kalan kızının elini tutan baba fotoğrafıyla AFP Foto Muhabiri Adem Altan’a verildi.

Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’na bu yıl 2023 yılında yaşanan olaylardan yaklaşık 6 bin fotoğraf katıldı. Yarışmada, 7 kategoride 21 fotoğraf ve 6 fotoğraf serisi ödüle layık görüldü. Organizasyonda, 6 Şubat’ta yaşanan ve 50 binden fazla insanımızın hayatını kaybettiği 100 yılın felaketinde çekilen 10 fotoğraf ve 3 fotoğraf serisi, toplam 13 ödül aldı. 29 gazetecinin de can verdiği depremde AFP Foto Muhabiri Adem Altan’ın çektiği, Kahramanmaraş’ta 109 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nde enkaz altında kalan 15 yaşındaki kızı Irmak’ın elini tutan baba Mesut Hançer’in karesine Yılın Basın Fotoğrafı ödülü verildi. Altan, dünyada da yankı uyandıran bu karesiyle Deprem Kategorisi’nde de birincilik ödülünü aldı.

DEPREMZEDELERE MORAL İÇİN KONTEYNER KENTLERİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda deprem bölgesine ziyarete gelen şarkıcı Züleyha Ortak ve beraberindeki ünlü isimler, konteyner kentte yaşayan vatandaşlara moral verdi.

İlk önce Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde vatandaşlarla buluşan heyet, daha sonra Türkoğlu ilçesine bağlı Şekeroba Mahallesi'ndeki konteyner kentte yaşayan depremzedelerle bir araya gelerek keyifli vakit geçirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ses sanatçısı ve TRT müzik programcısı Züleyha Ortak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda, depremin ilk haftasından bu yana ünlü isimleri depremzedelerle buluşturarak moral verdiklerini söyledi.

C TAKIMI BASIN TOPLANTISINDA FİLM ÖNCESİ KAHKAHA PROVASI

16 Şubat’ta seyirciyle buluşacak komedi filmi C Takımı’nın basın toplantısında, filmin oyuncuları kendi anılarıyla kahkahalara boğuldu. Yapımcılığını Vahdet Erdoğan’ın yönetmenliğini Bora Onur’un yaptığı filmin oyuncuları Toygan Avanoğlu, Murat Akkoyunlu, Barış Başar, Hakan Bulut, Emir Sefa Yıldırım, Billur Yılmaz ve filmde konuk oyuncu olarak yer alan Cansu Canan Özgen’in katıldığı basın toplantısında espriler havada uçuştu. Filmin başrolleri Toygan Avanoğlu ve Murat Akkoyunlu’nun enerjisi basın toplantısına damga vurdu.

Filmin genel hikayesini yazan aynı zamanda filmin yapımcısı Vahdet Erdoğan; “C sınıfından C Takımı’na dönüşüm hikayesi. 96 yılında başlayan bir hikaye. O dönemlerde sınıflar A,B,C diye bir ayrıma gidiyordu ve bu başarı ortalamasına göre yapılıyordu. Bu arada ben de C sınıfındaydım. Filmde 1. dakikadan 111. Dakikaya kadar tebessüm ve kahkaha garantisini verebiliyorum,” dedi. Gişe beklentisi sorulan Vahdet Erdoğan, “Bunu söylemek çok zor. Bir filmin tutma garantisi diye bir şey yok. Yüksek prodüksiyonlu filmler çakılabiliyor. Artık izleyicinin takdirine bırakıyoruz,” dedi.

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE BENZERİ YOK YARADILIŞ PROJESİ

Usta müzik adamı Alper Kömürcü'nün kurucusu olduğu Elma Şekeri Prodüksiyon'un dev yapımı Yaratılış Projesi, 8 Mart 2024 Cuma günü sanatseverlerle buluşacak

Yaratılış, ancak Allah'a inanarak yaşanan bir hayatın anlamlı olabileceğini ve Kur'an-ı Kerim'in mucizelerini anlatan, görsel ve işitsel sanatların tüm imkanlarını kullanarak, detaylarıyla seyircisini etkileyen modern bir projedir. Prof. Caner Taslaman, yıllar içerisinde sahip olduğu tüm birikimlerini, her kesimin anlayacağı sadelik ve vuruculukla özetlediği metinlerini dinleyiciye anlatırken, bu metinlerin duygusal ifadelerin, özel olarak Alper Kömürcü tarafından bestelenen, Türk motifleriyle süslenmiş , uluslararası armoni ve orkestrasyonlarla renklendirilmiş müzikler eşlik etmektedir. Yaratılış Projesi'nde 8 Mart tarihinde önce ilk 4 eser sanatseverlerle buluşacak. Bugüne kadar projenin benzeri Türkiye'de ve Dünya'da yapılmadı, hiçbir şekilde örneği yok.

ÖTEKİ’NİN OYUNCULARI DAKİKALARCA AYAKTA ALKIŞLANDI

Emin Alper'in Dostoyevski’nin adlı aynı eserinden sahneye uyarladığı ve yönettiği ilk tiyatro oyunu olan ‘Öteki’nin galası 1 Şubat akşamı Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde gerçekleşti. Birçok ünlü ismin katıldığı galanın sonunda ilk oyundan itibaren büyük övgüler alan Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan dakikalarca ayakta alkışlandı.

Güçlü oyuncu kadrosunun yanısıra, Deniz Göktürk Kobanbay'ın sahne, Ahmet Sesigürgil'in ışık, Okan Kaya'nın ses tasarımını bir araya getiren oyun, özgün uyarlaması ve farklı sahne deneyimiyle seyirciden büyük beğeni topladı. Gala biletleri günler öncesinde tükenen oyun Nisan Ceren Özerten’in yapımcılığında, Luz Yapım prodüksiyonuyla tiyatroseverlerle buluşuyor.Size fiziksel olarak kusursuz bir biçimde benzeyen ama karakteri sizinkinin tam zıttı olan; nefret ettiğiniz, tahammül edemediğiniz özelliklere sahip ve aslında tam da bu özellikleri nedeniyle sizin hedeflerinize sizden çok daha kolay ulaşabilen; dolayısıyla içten içe, yerinde olmak isteyebileceğiniz birisi karşınıza çıksa ne yaparsanız sorusunu size sorduran oyun sezon boyunca farklı mekanlarda sahnelenmeye devam edecek.