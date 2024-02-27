MERAKLA BEKLENEN 31 MART 2024 YEREL SEÇİM

31 mart belediye başkan adayları gündem olmaya devam ederken kararlı açıklamalar ve çıkan adaylar şaşırtmaya devam ediyor. Medya camiasından da aşina olduğumuz isimler şanslarını deneyecek...!

NURCAN SABUR KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

Usta gazeteci 47 yıldır medya sektörünün emektar ismi herkesin Nurcan abisi şimdi Kadıköy belediye başkan adayı...!

47 yıldır medya sektörüne emek veren usta gazeteci herkesin Nurcan abisi şimdi Kadıköy belediye başkan adayı. Bağımsız Türkiye partisinden aday olan Sabur,geçtiğimiz günlerde sosyal medyasından adaylığını açıkladı. Kadıköy boğaya bayrağımızı dikmeye hazırlanıyoruz diyen usta gazeteci, tam bir Kadıköy sevdalısı. Çaba ve azimle yoluna devam eden Sabur; Kadıköy halkı tarafından oldukça seviliyor. Kadıköy’e farklılık getirecek Sabur; güçlü projeler başlatacağıda konuşulanlar arasında. Medya ve Sanat camiası da usta isme tam destek. Medya sektöründe yıllardır herkese destek olup kalpleri fed eden Sabur; şimdi belediye başkan adayı olarak gönülleri fed etmeye geliyor. Nüket Duru, Asena, Ömür Gedik, Seren Serengil gibi bir çok ünlü isimlerinde tam destek olduğu Nurcan sabur; Kadıköy sokaklarında halkla iç içe çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

MESUT YAR: BURAYA DENİZİ ÇİZİYORUZ

Gazeteci sunucu Mesut Yar, Datça Belediye Başkan adayı.

Sözcü TV Sabah Kahvesi programında canlı yayında Sözcü TV'den ayrıldığını söylemişti . Arkasından da mutlu bir iş için ayrıldığını ve Datça'dan belediye başkan aday adayı olduğunu açıklamıştı. Şimdi ise Belediye başkan adayı olarak yoluna devam eden Mesut ; Datça için çalışmalarına devam ediyor .

Mesut Yar açıklamasında, "Yaz aylarında yer yer buluyordum Can Babaya verdiğim sözü tutuyorum. Can babanın köyüne gidiyorum köy dediğime bakmayın, cennetten bir köşeyi daha iyi olması için Atatürk'ün partisinden adayım" dedi.

DAVUT GÜLOĞLU :DÜZCELİ DEĞİLİM AMA AYNI TOPRAĞIN İNSANIYIM

Milli Görüş davasında görev talep edilmez alınır!

Düzceli değilim ama aynı toprağın insanıyım. Aynı sofrada yemek yedim,aynı ortamda eğlendim. 99'da aynı anda ağladım. Sanatçıdan siyasetçimi olur dediler. Olur dedim.Vasıfsız,halkla alakası olmayan meslek sahipleri defalarca ünvan sahibi oldu bu Ülkede. Halkı dinlemedi,halkı anlamadı, halkı görmedi. Konserlerde bağrına basılan, dertlerinizle dertlenen, üzülmenizle üzülen, gülmenizle gülen, yani sizinle her duyguyuda hemhal olan biri niye siyasetçi olmasın? Diyen Güloğlu Düzce için verdiği sözü tutmaya kararlı.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’ne az bir zaman kaldı. Yeniden Refah Partisi belediye başkan adaylarını açıkladığı isimler arasında Genel Başkan Kültür Sanat Danışmanı sanatçı Davut Güloğlu’da Düzce Belediye Başkan adayı. Genel seçimlerde de YRP milletvekili olan ancak yeterli oy oranına ulaşamayan Güloğlu, 31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimlerde bu kez belediye başkan adaylığı için mücadele ediyor.

YEREL SEÇİMDE İDDALI İSİM ERDAL BEŞİKÇİOĞLU

CHP, 2024 yerel seçimlerinde Ankara'nın Etimesgut ilçesi Belediye Başkan adayı olarak tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu gösterilmişti.

Etimesgut Belediye Başkan adaylığının önemli bir sorumluluk olduğunu söyleyen Beşikçioğlu, "Bunun bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Ben rant bilmem, imar bilmem. Ama bildiğim bir şey var. O da insanın kalbine giden yolu biliyorum. Sanatçı insanın kalbine giden yolu bilir" diye konuşan Erdal Beşikçioğlu "Kültür sanat konusunda, sosyal yardımlar konusunda modern bir Etimesgut yaratmak istiyorum” Siyasileri salona alamıyorsak biz siyaset sahnesine çıkalım dedik. Neden Etimesgut dedim, orda ihtiyaç var dendi. Burası kültür sanatın doğan güneşi olmak zorunda dediler. Etimesgut'ta sosyal hayat üzerine çok eksik var. Ben bunu hazmedemiyorum. Ülkenin başkentinde bir ilçede bunu hazmetmek mümkün değil" ifadeleriyle oldukça dikkat çekmişti. Hız kesmeden çalışmalarına devam eden Beşikçioğlu’nun seçilip seçilmeyeceği merak konusu.

ÇALIK: ÇOCUK DOSTU BİR KENT YARATMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ

Cumhuriyet Doğa ve İzcilik Parkı’nda gerçekleşen ‘Çocuk Meclisi Kampı’ renkli görüntülere sahne oldu. Keyifli anların yaşandığı kampta meclis üyesi çocukları yalnız bırakmayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, atölye çalışmalarına katıldı ve oyunlara eşlik etti. Çocukların mutlu olduğu bir toplum inşa etmek için çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Çalık, “Beylikdüzü’nü yönetirken çocukların gözünden bakmaya gayret ediyor, çocuk dostu bir kent yaratmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

DENİZ KÖKEN YENİ PROJELERİNİ TANITTI

Cumhur İttifakı'nın Eyüpsultan Belediye Başkan adayı ve ilçenin Belediye Başkanı Deniz Köken, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin projelerini anlattı.

Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde proje tanıtım programında konuşan Deniz Köken, "Burası Eyüpsultan; benim evim, sokağım, mahallem, çocukluğum, gençliğim, geçmişim, ideallerim. Geçmişten miras, geleceğe emanetim" dedi.Başkan Deniz Köken, Eyüpsultan için bugüne kadar spordan sanata, eğitimden sağlığa 90 eseri hayata geçirdi. İlçenin yaşam kalitesini artıran, daha kaliteli bir yaşam alanı kazandıran bu projeler, Eyüpsultan’ı hem cazibe merkezi, hem de İstanbul´un vazgeçilmez turistik ve kültür başkentlerinden biri haline getirdi.Başkan Deniz Köken, Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen proje tanıtım programında, önümüzdeki 5 yıl için yapmayı planladığı projeleri ve Eyüpsultan’a değer katacak eserleri görseller eşliğinde Eyüpsultanlılara anlattı.