"Bob Marley: One Love" üst üste ikinci haftada da gişede 1 numara olmayı başararak beklentileri aşmaya devam ediyor, ilk iki filmini ve Sony'nin hâlâ ortalamanın altında rakamlar üreten "Madame Web" filmini geride bırakıyor.

Kingsley Ben-Adir'in başrol oynadığı Paramount filmi, vizyona girdiği ikinci haftada 13,5 milyon dolar hasılat elde etti. Yaklaşık 70 milyon dolara üretilen proje, Kuzey Amerika'da yurtiçinde yaklaşık 72 milyon dolar hasılat elde ederek şimdiden bu rakamı gölgede bıraktı.



Reinaldo Marcus Green'in yönettiği, Marley'nin müzikal biyografisi için bu, Rastafaryan efsanenin 1977'deki “Exodus” albümünün yapımı sırasında, memleketi Jamaika'daki etkileyici konserine giden yolda geçen hikayesine odaklanan etkileyici bir başarı.



Comscore veri firmasının kıdemli medya analisti Paul Dergarabedian, "En büyük hitlerinden bazıları yaklaşık 50 yıl önce ortaya çıktı, ancak müziği hâlâ bu filmde yankı buluyor" dedi.





"One Love", 2. sırada yer alan "Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - Hashira Eğitimine"den yaklaşık 2 milyon dolar daha fazla gelir elde etti. Crunchyroll ve Sony'nin Japon anime serisinin son bölümü 11,7 milyon dolarla giriş yaptı.



"Demon Slayer" yalnızca 1.949 mekandan etkileyici bir açılış rakamı elde etti - Hilary Swank'ın başrolde olduğu inanç temelli Lionsgate filmi "Ordinary Angels" 3.597 ve 3.020 ile "One Love"dan çok daha azdı ve tahmini gişe hasılatı ile üçüncü sırada yer aldı. 6,5 milyon dolar.



Dergarabedian, "Son zamanlarda çok büyük gişe rekorları kıran filmler olmayabilir, ancak sinemaseverlerin göreceği bazı gerçek mücevherler var" dedi.



Bu filmlerin üçü de geçen haftaki süper kahraman filmi başarısız olduktan sonra kendine yer bulmakta zorlanan “Madame Web”den daha iyi performans gösterdi. Örümcek Adam yan ürününün güçlü rakamlar çekeceği düşünülüyordu; özellikle Dakota Johnson'ın başrolde olduğu düşünülüyordu. Marvel karakteri.



Ancak şimdiye kadar, ikinci haftasında sadece 6 milyon dolar hasılat elde ederek ve hayal kırıklığı yaratan 35 milyon dolardan biraz daha fazla hasılat elde ederek beklentiyi karşılayamadı.



Universal'ın animasyon filmi “Migration” 10. haftasonunun ardından 3 milyon dolarla ilk beşe girerek yurt içi toplamını 120 milyon dolara çıkardı. "Argylle", 2,5 milyon dolar hasılat yapan "Wonka"yı çok az geride bırakarak 2,8 milyon dolarla altıncı sırada yer aldı. Paul King'in, Timothee Chalamet'in genç Willy Wonka rolünde oynadığı müzikali, 11 haftada 214 milyon dolardan fazla hasılat elde etti.



Ethan Coen'in yönettiği “Drive-Away Dolls”, İsa Mesih'e odaklanan bir Hıristiyan dizisi olan “The Beekeeper” ve “The Chosen”ın dördüncü sezonunun önünde, 2,4 milyon dolarla sekizinci sırada yer aldı.

Dergarabedian geçen haftanın yavaş bir hafta olduğunu söyledi. Ancak önümüzdeki hafta, merakla beklenen "Dune: Part Two"nun uzun süredir beklenen çıkışını yapmasıyla büyük bir ivme kazanacağını ve bunun da "One Love" ile zirvedeki saltanatını sona erdireceğini düşünüyor.





Comscore'a göre ABD ve Kanada sinemalarında Cuma'dan Pazar'a kadar tahmini bilet satışları. Nihai yurt içi rakamlar Pazartesi günü açıklanacak:

1. “Bob Marley: Tek Aşk” 13,5 milyon dolar.

2. “Şeytan Avcısı: Kimetsu No Yaiba - Hashira Eğitimine,” 11,5 milyon dolar.

3. "Sıradan Melekler", 6,5 milyon dolar.

4. “Madam Web”, 6 milyon dolar.

5. “Göç,” 3 milyon dolar.

6. “Argylle”, 2,8 milyon dolar.

7. “Wonka”, 2,5 milyon dolar.

8. “Arabalı Bebekler”, 2,4 milyon dolar.

9. “Arıcı”, 1,9 milyon dolar.

10. “Seçilmiş”, 4-6. Bölümler, 1,7 milyon dolar.