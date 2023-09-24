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Açıklamada, geçişin otobüsler ve özel araçlarla yapılacağı kaydedildi.

Kuzey Kore lideri Kim'den Çin ile "yakın işbirliğini" ilerletme mesajı

Kuzey Kore lideri Kim'den Çin ile "yakın işbirliğini" ilerletme mesajı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 20 Eylül'de varılan mutabakat gereği silahsızlandırılan ve terhis edilen Ermenistan silahlı kuvvetleri personelinin Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinden Hankendi-Laçın ve Kelbecer-Basargeçer güzergahlarıyla Ermenistan'a geçişinin sağlanacağı bildirildi.

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