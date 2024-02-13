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"Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" temasıyla gerçekleşen Zirve, 14 Şubat'a kadar sürecek.

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Dubai kentinde düzenlenen "2024 Dünya Hükümetler Zirvesi" 25'ten fazla devlet başkanı ve hükümet liderinin katılımıyla dün başladı.

Erdoğan'ın zirveye katılımı üzerine Dubai kentinde dünyanın en yüksek gökdeleni ve BAE'nin sembol binası Burc Halife 'ye Türk bayrağı yansıtıldı.

Resmi ziyarette bulunmak üzere BAE 'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai kentinde düzenlenen "Dünya Hükümetler Zirvesi"ne katılacak.

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