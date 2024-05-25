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Bir süre aksayan trafik akışı, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 5 yaralı hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonet sürücüsü ile minibüste bulunan 4 işçi yaralandı.

Bu sırada aynı istikamette giden 34 DDN 436 plakalı kamyonet , duran minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet bariyerlerin üzerine çıkıp devrildi.

Alınan bilgiye göre, O-3 Otogar Bağlantı Yolu Mahmutbey istikametinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 SV 2277 plakalı servis minibüsü, Yüzyıl Köprüsü mevkisinde kendisini bekleyen işçi leri almak için durdu.

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