Sadr’a yakın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan çağrı sonrası Bağdat’ın merkezi Tahrir Meydanı’nda toplanan Sadr yanlıları, Blinken’ın Bağdat’a gerçekleştirdiği ziyareti protesto etti.
Protestocular, ABD’li Bakan ile görüşen Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani aleyhinde de sloganlar attı.
Irak güçleri, göstericilerin ABD Büyükelçiliği’ne olası yürüyüşüne karşı Yeşil Bölge’ye güzergah konumundaki köprüleri trafiğe kapatarak güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkardı.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Bağdat’ta Irak Başbakanı Sudani ile Gazze’yi görüşmüştü.Kaynak: AA