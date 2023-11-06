Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Bağdat’ta Irak Başbakanı Sudani ile Gazze’yi görüşmüştü.

Protestocular, ABD’li Bakan ile görüşen Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani aleyhinde de sloganlar attı.

Sadr’a yakın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan çağrı sonrası Bağdat ’ın merkezi Tahrir Meydanı’nda toplanan Sadr yanlıları, Blinken’ın Bağdat’a gerçekleştirdiği ziyareti protesto etti.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.