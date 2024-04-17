Bakan Bak, yaptığı yazılı açıklamada, başlamasına 100 gün kalan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milli sporcuların mücadele ettiği organizasyonlarda tarihi madalyalar kazanıldığına dikkati çeken Bakan Bak, "Sporu seven, sporun içinden gelen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye'nin dört bir yanında yapılan spor tesisleriyle 'spor ülkesi' olma yolunda ilerliyoruz." görüşlerine yer verdi.

Bakan Bak, milli sporcuların, antrenörleri eşliğinde kendilerine sağlanan imkanı en iyi şekilde değerlendirdiğini ve ülkeyi yurt dışında başarıyla temsil ederek kendilerini gururlandırdığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Farklı branşlarda elde edilen tarihi başarıların Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na da yansıyacağına yürekten inanıyorum. Kota alan milli sporcularımız büyük bir motivasyon ve inançla hazırlıklarına devam ediyor. Farklı branşlarda kota mücadeleleri sürüyor. Kota mücadelesi veren tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Her sporcunun hayali olan olimpiyatların başlamasına sadece 100 gün kaldı. Sporcularımızla, teknik ekibimizle, yöneticilerimizle çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hedefimiz; Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda toplam madalyada yaptığımız zirveyi kalıcı hale getirmek ve daha önce madalya almadığımız branşlarda da başarıya ulaşarak Paris'te çıtayı yukarıya taşımak. Paris 2024 Olimpiyatları için iddialıyız ve büyük bir heyecanla oyunların başlamasını bekliyoruz. Sporcularımız 'Türkiye Yüzyılı'nda Paris'te yeni destanlar yazmak için hazır. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılması ve İstiklal Marşımızın dinletilmesi için mücadele eden sporcularımızın akıttığı her ter damlası bizim için kıymetlidir. Madalya kazanmanın yanında sporcularımızın centilmence mücadele etmesi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmesi de bizim için önemlidir."