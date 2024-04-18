Bakan Bolat, CNN TÜRK televizyonunda katıldığı programda, Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin, 1973 ile 2003 yılları arasında 2 ve 3 haneli enflasyon değerleri gördüğünü anımsatan Bolat, AK Parti iktidara geldikten sonra 2004 yılında enflasyonun tek haneye düştüğünü hatırlattı.

Bolat, 2020 yılında ortaya çıkan pandemiyle stokçuluk ve karaborsacılık faaliyetlerinin hortladığını söyledi. Arz talep dengesizlikleri döneminde, bütün dünya gibi Türkiye'nin de yüksek enflasyonla karşı karşıya kaldığına işaret eden Bolat, yüksek fiyat artışlarının 2021 ve 2022'de de devam ettiğini dile getirdi.

Stokçuluk ve karaborsacılıkla mücadele için Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu getirildiğine dikkati çeken Bolat, yoğun denetimlerle, fahiş fiyat uygulayanlara karşı uygulamaların hızlıca devreye alındığını vurguladı. Bu kapsamda cezaların artırılması için bir çalışma yaptıklarını ve Parlamentoya sunduklarını anlatan Bolat, "Fahiş fiyat artışıyla ilgili olarak getirilen rekabet kanununda bu değişiklikleri yapacağız inşallah. Fahiş fiyat artışına karşı alt sınır uygulaması, 2020'de çıkan kanunda 10 bin lira yazıyordu, 2024 yılı başında rakam değer artışından sonra 52 bin 500 liraya çıkmıştı, bizim teklifimiz 80 bin liraya çıkarmak. Üst sınırda da 100 bin lira yazıyordu, değer artışından sonra 525 bin liraya yükselmişti, bunu da 800 bin liraya çıkaracağız. Teklifimiz bu ama parlamento ne karar verirse o. Mutlaka caydırıcı olacaktır, önemli olan uygulamaları tavizsiz şekilde yapmak." diye konuştu.

Bu çerçevede denetmenlerin sayısını artırdıklarının altını çizen Bolat, "Stokçuluk noktasında da kanunda alt sınır 100 bin liraydı, şu andaki uygulamamız 353 bin lira firma başına, bunu da 800 bin liraya yükselteceğiz. Üst sınır ise 2020'deki kanunda 2 milyon liraydı, şu an 7 milyon 65 bin lira olarak uygulanıyor, teklifimiz 11 milyon liraya çıkarmak. Amansız bir mücadele yapacağız. Geçici kapatma uygulaması da gelecek. 15 güne yakın geçici kapatma uygulaması da teklif arasında. Kim fahiş fiyat uyguluyorsa vatandaşın onu boykot etmesi gerekir. Hem bize şikayet edebilir hem de alışveriş yapmayarak o işletmeyi cezalandırmak mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, 7 Ekim'den itibaren İsrail'e ambargo kararı alan tek ülkenin Türkiye olduğunu, ihracatın kısmen engellendiğini bildirerek, "Aldığımız tedbirlerin yıllık karşılığı 2 milyar dolar, 2 milyar doları bir kalemde silmiş olduk. Gazellilerin çektiği acı karşısında inanılmaz bir savaş veriyoruz. Geçici depolama alanları ve transit ticaret üzerinden de 1019 ürünü o bölgeye gitmesine izin vermedik. Gelişmelere göre, hükümet toplanıp devletin ilgili kurumları koordinasyon içinde yeni kararlar alabilir." ifadesini kullandı.