Banja Luka

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarındaki savaşta yıkılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen rekonstrüksiyon çalışmaları kapsamında aslına uygun yeniden yapılan Arnaudiye Camisi törenle ibadete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Bosna Hersek'te olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek Balkanlar'ın kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Tarih boyunca Balkan halklarıyla ayrılmadıklarını belirten Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Tarihsel birlikteliğimiz bizi ortak bir kaderin parçası haline getirmiştir, bu yüzden dün olduğu gibi bugün de yarın da Balkanlar'la olan bağımızı daha da güçlendireceğiz. Balkanlar'da barış ve istikrarı korumak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Banja Luka'da açılışını gerçekleştirdiğimiz Defterdar Cami olarak da bilinen Arnaudiye Camii, barışı, kardeşliği ve huzuru temel alan böyle bir yaklaşımla inşa edilmiştir.

1590'lı yıllarda Bosna Hersek'e kazandırılan 1963 depreminde büyük hasar gören cami, maalesef 1992-1995 yılları arasındaki savaş sırasında tamamen yıkılmıştı. Ülkenin sembol yapılarından biri olan cami, 2003'te Bosna Hersek Ulusal Anıtı ilan edilmişti."

Ersoy, 2016'da Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki anlaşmayla caminin ayağa kaldırılması için protokol imzalandığını dile getirerek arşiv taraması ve arkeolojik kazıların yapıldığını aktardı.

Caminin yapımının titizlikle tamamlandığını söyleyen Ersoy, "Cumhurbaşkanı'mızın (Saraybosna'daki) Başçarşı Camii'nin açılışında ifade ettiği gibi 'camiler, insanların birliğinin, Müslümanların kardeşliğinin nişanesidir.' Farklı kültürlerin, inançların bir arada yaşadığı Bosna Hersek'te Arnaudiye Camii'nin barışın ve hoşgörünün güçlenmesine katkı sağlamasını diliyorum." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Bosna Hersek halkına sürekli yardım eden Türk halkına teşekkür ederim"

Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik de 30 yıl önce yaşananları bir "hata" olarak niteleyerek ibadet yerlerinin yıkılmasını doğru bulmadıklarını söyledi.

Caminin güzel şekilde yeniden yapıldığını vurgulayan Dodik, "Caminin yapılmasına yardım eden Türkiye Cumhuriyeti'ne ve yardım eden diğer kurumlara teşekkür ederim. Hepimizin birlikte inşa etmesi gereken tek şey barıştır. Huzur içinde yaşamak, barış ve istikrarın korunması, hepinizin eşit haklara sahip olmasını savunacağım." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek İnsan Hakları ve Mülteciler Bakanı Sevlid Hurtic, caminin kendi kültürel miraslarını ve manevi değerlerini besleyen en önemli unsurlardan biri olduğunun altını çizdi.

Arnaudiye Camisi'nin, Banja Luka'daki kültürel mozaiği tamamlayacağını kaydeden Hurtic, "Bu eser, birlikte inşa edeceğimiz güzel bir geleceğe işaret olsun. Büyük ve iyi insanlar olmasaydı, bu eser yüzlerce yıl burada olmazdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Bosna Hersek halkına sürekli yardım eden Türk halkına teşekkür ederim."

Törene, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp Üyesi Zeljka Cvijanovic, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, AK Parti Bursa Milletvekili ve Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Refik Özen, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu'nun yanı sıra Türkiye ve Bosna Hersek'ten çok sayıda yetkili ile 1000'den fazla Bosna Hersekli katıldı.​