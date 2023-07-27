Van

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sağlıklı bir gelecek için durmadan çalıştıklarını belirterek, "Ulaşımın çehresini değiştiren yatırımlarla, yarınlarımıza yaşanabilir, temiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda peyzaj çalışmaları, çevre temizliği, ağaçlandırma ve yeşili koruyan pek çok projeye imza atıyoruz." dedi.

Bakan Uraloğlu, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünde düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı. Daha sonra Edremit ilçesinde 784 bin metrekare alana kurulan 55,6 megavat kapasiteli güneş enerjisi sistemleri santralinin açılış törenine iştirak eden Uraloğlu, doğu ile batıyı birbirinden ayırmaksızın, ulaştırma ve haberleşme alanında pek çok yatırıma imza attıklarını söyledi.

Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, Filyos Limanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi dev ulaştırma projelerini başarıyla tamamladıklarını hatırlatan Uraloğlu, "Ülkemizi yarım asırlık hayalimiz olan yüksek hızlı tren işletmeciliği ile tanıştırdık. 21 yılda demiryollarına yaklaşık 880 milyar lira yatırım yaptık. Türkiye'ye çağ atlattık. Ülkemizin her noktasını yatırım planlarımıza dahil ediyoruz. Elbette gösterdiğimiz bu özeni, Van ilimiz için de gösteriyoruz." dedi.

"Van'ı Bitlis'e bölünmüş yollarla bağladık"

Bugüne kadar Van'ın ulaşım ve iletişim altyapısı yatırımları için 37 milyar 660 milyon liranın üzerinde harcama yaptıklarına dikkat çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"2003'te 36 kilometre olan bölünmüş yolu, 583 kilometreye çıkardık. İlimizde 2003'e kadar bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol bulunmazken, biz tam 320 kilometre bitümlü sıcak karışım standardında yol yaptık. Van'ı Bitlis'e bölünmüş yollarla bağladık. Daha dün Yüksekova'yı Van-Hakkari Devlet Yolu'na bağlayan, Yeniköprü-Yüksekova Yolu üzerinde, 3965 metrelik T-1 Tüneli'nde, yine Van-Hakkari kara yolunda '32 virajlar' olarak bilinen Güzeldere Geçiti'nde 3 bin 150 metrelik Güzeldere Tüneli'nde ışık görme törenleri gerçekleştirdik. Van Edremit-Gevaş-Bitlis Yolu, Erciş-Muradiye Çaldıran Yolu, Van-Özalp-Saray-Kapıköy Yolu'nu bölünmüş yol standardında tamamladık. 1400 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğinde Karabet Kar Tüneli'ni, 2 bin 306 metrelik Kuskıran Tüneli ve 250 metrelik Çatak Çığ Tüneli'ni trafiğe açtık."

Uraloğlu, Van sınırlarında 131 kilometrelik demir yolu ağı olduğunu belirterek, 50 vagon taşıma kapasiteli Sultan Alparslan ile İdris-i Bitlisi feribotlarını işletmeye aldıklarını aktardı.

Tatvan ve Van liman sahasını taradıklarını kaydeden Uraloğlu, "131 kilometrelik mevcut konvansiyonel hattın yenileme ve komple bakımını yaptık. Van Ferit Melen Havalimanı'mızda 2003'te 144 bin olan yolcu trafiğimiz, 2022'de 1 milyon 311 bine ulaştı. Edremit Küçük Tekne Barınağı inşaatını bitirdik. Gevaş Barınağı'nı ve Gevaş Akdamar İskelesi'ni onardık. İlimizde halen devam eden 10 kara yolu projemiz ve 2 denizcilik projemiz var. Durmadan her daim Türkiye için hizmet üretmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Atmosfere ve çevreye zarar vermeyen, ekonomik, yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminin hızla arttığını anlatan Uraloğlu, bu bilinçle, ilk olarak 2017'de İzmir'de güneş enerjisi santralini kullanıma aldıklarını anımsattı.

"Projemizde herhangi bir kamu bütçesi kullanmadık"

Bugün Van Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünün sorumluluğundaki ikinci güneş enerjisi santrali projesini tamamlayarak hizmete sunduklarını ifade eden Uraloğlu, şöyle konuştu:

"100 bin metrekare alan üzerine kurulan santralimiz, 5 trafo, 45 inverter, 10 bin 400 panelden oluşuyor. Ayrıca 5 bin 600 kilovatlık kurulu güce sahip. İşletme süresi boyunca en az yüzde 70 verimle çalışacak ve sözleşme süresi sonunda en az yüzde 70 verimle çalışır halde idaremize devredilecek. Santralimiz Türkiye'de Enerji Performans Sözleşmesi modeliyle hayata geçirilen ilk güneş enerjisi santrali. Uygulama projesi sonrasında sağlanacak enerji ve maliyet tasarruflarıyla, sözleşme süresince tüm maliyetlerin karşılanması garanti altına alındı. Böylece, sözleşme süresi boyunca hem yapım hem de işletme giderleri için herhangi bir ödeme yapılmayacak. Projemizde herhangi bir kamu bütçesi kullanmadık. 14 yıllık işletme süresi boyunca güncel enerji fiyatı üzerinden Karayolları 11. Bölge Müdürlüğümüzün enerji harcamalarında yüzde 13 indirim uygulanacak. Sözleşme süresinin bitiminden itibaren de bedelsiz olarak Karayolları 11. Bölge Müdürlüğümüze devredilecek ve kurumumuza bağlı bütün birimlerin tüm enerji ihtiyacı herhangi bir bedel ödemeksizin buradan karşılanacak."

"Temiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz"

Uraloğlu, sürdürülebilir ve sağlıklı bir gelecek için durmadan çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Ulaşımın çehresini değiştiren yatırımlarla, yarınlarımıza yaşanabilir, temiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, peyzaj çalışmaları, çevre temizliği, ağaçlandırma ve yeşili koruyan pek çok projeye imza atıyoruz. Kara yolu güzergahlarındaki yapım çalışmalarında yaban hayvanlarının yaşadığı bölgelerde, onların hayatlarını tehlikeye sokmamak için alınabilecek en uygun önlem olarak ekolojik köprüler inşa ediyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında yaban hayvanlarının otoyoldan etkilenmeden hayatlarına devam etmeleri amacıyla Uskumruköy'de ekolojik köprüyü hayata geçirdik. Türkiye'de, yaban hayatı geçişi öncelikli olarak düzenlenmiş ilk yaban hayatı köprüsü, Gülek Boğazı ile Akdenizi bağlayan Tarsus-Pozantı Otoyolu’nun 30. kilometresinde orman ekosistem köprüsü adıyla inşa ettik. Tarihi dokuları bozmamak adına, Menemen- Aliağa-Çandarlı Projesi'nin temas ettiği tarihi Larisa kentinin tarihi ve kültürel dokusuna zarar vermemek için, bölge tünel yapılarak geçildi. Yürüttüğümüz çalışmalarla yollar akıllanırken, çevre dostu ulaşım sistemlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerimiz de devam ediyor. Araç trafiği, raylı trafik, havaalanları, sanayi gibi kaynaklardan doğan gürültü yükünü gösteren gürültü haritalama çalışmalarımızla ve oluşturduğumuz gürültü eylem planlamasıyla, söz konusu sahaları ayırt ederek, uygun önlemler alıyoruz."

İnsan ve çevreye duyarlı AR-GE çalışmaları kapsamında çevre dostu buz çözücü ve önleyici sıvılar üzerinde çalışmalar yaptıklarını belirten Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak gelecek nesillerimize yaşanabilir, temiz bir dünya, yaşanabilir bir çevre sunmayı amaçlıyoruz. Güneş enerji santralimizin ülkemize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ise kentte güzel çalışmaların yapıldığını ifade ederek, "Türkiye her alanda büyürken Van'ımız da buna ayak uyduruyor. Ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesi için çok güzel işler yapılıyor. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde milletvekillerimiz, bürokrasimiz, iş dünyamız ve sivil toplum örgütlerimizle çalışıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Uraloğlu ve beraberindekiler, açılışını yaptıkları tesisi gezdi.

Törene, AK Parti Van milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sağlam, Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan ve kurum amirleri katıldı.

AA