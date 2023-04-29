Formula 1'de sezonun 4. ayağındaki sprint yarışının sıralama turu yapıldı. Sokakları piste dönüştürülen Bakü'de, organizasyonu 16 bini koltuklu ve yaklaşık 14 bini ayakta olmak üzere yaklaşık 30 bin biletli seyirci takip ediyor.

Hazar Denizi kıyısında, yarışın yapıldığı pistin yakınındaki Ulusal Park'ta çeşitli aktiviteler düzenleniyor. Sahilde kurulan stantlarda Azerbaycan'a özgü kültürel ürünler ile el sanatlarının tanıtımı yapılırken turistlere çeşitli yiyecekler ikram ediliyor.

Azerbaycan Grand Prix'i yarın TSİ 14.00'da başlayacak. Yarışın startı, Azadlık Meydanı'ndan verilecek. Araçlar, Hazar Denizi'nin kıyısındaki caddeden geçerek tarihi İçerişehir'in etrafını turlayacak ve yine Azadlık Meydanı'ndaki bitiş çizgisine varacak.

Bakü, 2026'ya kadar Formula 1'e ev sahipliği yapacak

2016'dan itibaren Formula 1 takviminde yer alan Azerbaycan, yarışlara gelecek 3 yıl daha ev sahipliği yapacak.

Azerbaycan ile Formula 1 yetkililerinin müzakereleri sonucu, Azerbaycan Grand Prix'inin 2026'ya kadar yapılması hususunda anlaşmaya varıldı.

AA