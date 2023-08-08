Haber: Damla Oya Erman

Sahibi, temmuzda "Barbie" filminin çıkış yapmasından beri tabutların büyük bir "başarı" olduğunu söyledi.

Şimdiye kadar 10 Barbie temalı tabut sattı ve "insanlar talep ediyor" olduğu için durmayı düşünmüyor. El Salvador'daki bir cenaze evi, "Barbie" çılgınlığına kendi dokunuşunu ekliyor.

Ahuachapán'daki Alpha and Omega Cenaze Evi, Greta Gerwig tarafından yönetilen ve Margot Robbie ile Ryan Gosling'in başrollerini paylaştığı merakla beklenen film yayınlandığından bu yana, müşterilerine sevdiklerini pembe metal tabutlarda gömmek seçeneği sunuyor.

Tabutlar, beyaz astarlar, altın süslemeler ve tabii ki bebek figürleri içeriyor.

Cuma günü, sahibi Isaac Villegas, cenaze evinin daha önce "Barbie" çıkışından önce pembe tabutlar sunduğunu AP'ye söyledi. Ancak Latin Amerika genelinde film ne kadar popüler hale geliyorsa, tema dekorasyonlarıyla tam anlamıyla dikkat çekmeye karar verdi.

Ve sadece Latin Amerika'da "Barbie" çılgınlığının tam anlamıyla yayıldığı yer değil - Bu haftanın başlarında Business Insider, "Barbie"nin küresel gişe satışlarının 1 milyar doları aşabileceğini rapor etti.

Villegas, "Bu trende atlamamız gerektiğini söyledim," diyerek, tema tabutlarının sadece "başarılı" olduğunu ekledi.

AP, pembe renkli tabutlar etrafında bir tanıtım kampanyası başlattıklarını ve bunlardan 10'unun zaten satıldığını bildirdi.

Villegas, hala standart sade renkli tabutlar sattığını söyledi, ancak "Barbie" çılgınlığından faydalanmayı durdurma planının olmadığını belirtti. "Çünkü insanlar talep ediyorlar, daha fazla pembe tabutumuz olacak," dedi.

Alpha and Omega Cenaze Evi, ölümden sonraki yaşam için Barbie temalı ürünler üretme trendine sıçramış tek cenaze evidir.

Ekvador merkezli bir cenaze evi olan Funeraria Olivares, 21 Temmuz'da kendi pembe "Barbie" tabutunu tanıttığı bir TikTok paylaştı. 1,6 milyon görüntülenmeye sahip olan bu video, tabutun bir fotoğrafını yanı sıra "Gerçek bir Barbie gibi dinlenebilirsiniz" yazan bir cümleyi gösteriyordu.