Haber: Damla Oya Erman

Barcelona, yerel yetkililerle yapılan bir anlaşmanın ardından limanına kruvaziyer gemilerinin girişini kapatmıştır.

Kruvaziyer gemileri artık şehir merkezine en uzak olan Moll d'Adossat iskelesinde demirleyecekler. Daha önce gemiler, şehir merkezinin tam içinde, Barcelona'nın ünlü caddesi La Rambla'ya sadece birkaç adım uzaklıktaki World Trade Center iskelesini kullanıyorlardı.

Artık yolcular, liman bölgesinden ayrılmak için en az 30 dakikalık bir yürüyüşle karşı karşıya kalacaklar.

Liman yetkilileri tarafından yayınlanan verilere göre, bu değişiklik yılda yaklaşık 340 kruvaziyer yanaşmasını etkiliyor.

Yeni kamusal alan

Şimdi bu alan, yaklaşık 150.000 metrekarelik bir alanı kapsayacak ve bunun içinde 2.000 metrekarelik rıhtım alanı da dahil olmak üzere "yeni kamusal alanlar" olarak belirlendi. Lluís Salvadó, Barcelona Liman Başkanı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu rıhtımın yeni hayatı gelecek sonbaharda başlayacak ve herkese açık olacak.

Bu hamle, 2018 yılında liman yetkilileri ve Barcelona belediye meclisi arasında yapılan bir anlaşmanın bir sonucudur ve bu anlaşma, kruvaziyer faaliyetini şehir bölgelerinden uzaklaştırmayı ve bunları daha sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyordu.

Kural resmi olarak 22 Ekim'de yürürlüğe girecek, ancak son gemi zaten ayrıldı. Mystic Cruises'in World Navigator adlı gemisi 2 Ekim'de uğradı.

Liman daha önce, belediye ile anlaşma yaparak başka bir kruvaziyer terminali olan Maremagnum'u kapattı. Bu iskele, Barcelona'nın Eski Şehir'i olan Ciutat Vella'ya doğrudan bağlıdır ve şu anda restoranlar, barlar, bir yelken kulübü, denizcilik okulu, Barcelona Akvaryumu ve Maremagnum alışveriş merkezine ev sahipliği yapmaktadır.

Ayrıca, operasyonel terminallerin sayısını sekizden yediye düşürdü, kruvaziyer gemilerinin diğer terminallerde demirlemesini yasakladı ve tek bir terminalde bir gemi kuralını getirdi, şehirde aynı anda yedi geminin demirlemesini sınırlandırdı.

2026 yılına kadar tüm kruvaziyer operasyonları Adossat rıhtımından yapılacak. Bu gerçekleşmesi için Barcelona Güney Terminali de World Trade Center iskelesinde kapatılacak. Liman daha sonra Adossat rıhtımını elektriklendirmeyi planlıyor, böylece demirli gemilerin zararlı emisyonları pompalamak yerine rıhtımdan elektrik alabilecek.

Hızla artan sayılar

Barcelona, 2022 yılında yaklaşık 2.3 milyon yolcuyla Avrupa'nın en büyük kruvaziyer limanıdır - liman verilerine göre 2021 rakamlarına göre neredeyse %350 artış göstermiştir. Feribot yolcuları da eklenince bu rakam neredeyse dört milyona ulaşmaktadır. Bu arada, şehir aşırı turizmin yüküyle başa çıkmaya çalışıyor. Belediyeye göre 2022 yılında gece konaklama yapan ziyaretçilerin sayısı dokuz milyonu aştı.

2020 yılında CNN'e konuşan eski ekonomi, kaynaklar ve ekonomik tanıtım yöneticisi Albert Dalmau Miranda, "Bu durduramayacağımız bir şey, ancak Barcelona farklı bir tür turizm arayışında - daha kaliteli ama aynı zamanda sürdürülebilir bir turizm," dedi.

Yeni belediye başkanı Jaume Collboni, turizm endüstrisine veya kruvaziyerlere karşı baskıyı artırmıyor, özellikle gemiler için artırılmış vergilerle ilgili olarak yaptığı son önerilen bütçesinde açıklandı.

Ocak 2020'de CNN'e konuşan eski ekonomi, kaynaklar ve ekonomik tanıtım yöneticisi Albert Dalmau Miranda, "Bu durduramayacağımız bir şey, ancak Barcelona farklı bir tür turizm arayışında - daha kaliteli ama aynı zamanda sürdürülebilir bir turizm," dedi.

Collboni, gemilerin 12 saatten az süre için demirlediğinde yolcu başına 6,25 avro (6,60 dolar) vergi ödemesi gerekeceğini açıkladı. İspanyol gazetesi El Pais tarafından bildirildiği gibi, "Turizm çok önemli, ekonomik ve sosyal değer üretiyor, ancak aynı zamanda vatandaşlara rahatsızlık veren yan etkileri, sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Turizme karşı değiliz - kamusal hizmetleri finanse etmelerine katkıda bulunması gereken bir katkıdır" dedi.

Collboni ayrıca Airbnb ve dairelerde kalanlar için turist vergisini kişi başı gecelik 7 avro (7,40 dolar) olarak artırmayı planlıyor.

Önerilen bütçesi gelecek hafta oylamaya sunulacak.