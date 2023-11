Haber: Mert Osman Erman

2017'de halka açılan yıldız, CNN'in Chris Wallace'a "halkın 1970'lerde birinin eşcinsel olduğunu açıklamasına hazır olmadığını" söyledi.

"Şimdi eşcinsel olmak büyük bir olay değil," dedi. "Ancak 70'lerde bu bir kariyeri bitirirdi."

Brooklyn doğumlu şarkıcı, 39 yıldır menajeri Garry Kief ile bir ilişkisi var.

2014'te özel olarak evlendiler.

Wallace'a kendisini gizlemeye zorlanıp zorlanmadığını sorduğunda, Manilow, "hiç düşünmedim" dedi.

Altı yıl önce People dergisine çıkarak açıklama yapma kararını "olağanüstü bir olay" olarak tanımladı. "Sanırım herkes Garry ve benim tüm bu yıllar boyunca bir çift olduğumuzu biliyordu," dedi.

O dönemde, hayranlarının duyuruya verdiği tepkinin "güzel bir deneyim" haline geldiğini söyledi.

"Ne olacağını bilmiyordum," dedi Reuters'e, "ama daha iyi bilmeliydim çünkü hayranlarım ve açıkçası halk, mutluluğumla ilgileniyorlar ve bunu her zaman biliyordum." Gerçek adı Barry Pincus olan Manilow, Mandy, Looks Like We Made It ve Copacabana gibi düzenli, orkestrasyonlu hitleriyle tüm zamanların en çok satan müzisyenlerinden biridir.

Doğuştan şovmen olan Manilow, sekizinci on yılında hala yoğun bir şekilde çalışmakta olup, yeni bir Broadway müzikalini açıyor ve yakın zamanda duyurulan bir Noel televizyon özel programında yer alıyor.

Şu anda 14. yılına giren Las Vegas'ta bir gösteri süresine sahiptir ve konser tarihleri Aralık 2024'e kadar planlanmıştır.

Yıldızı 1970'lerin ortalarında parlamaya başladı ve Manilow, bu dönemdeki fırtına gibi geçen yıllarda hayatını kurtaran Kief'i övdü.

"Kariyerim patlamışken, işler çok çılgındı. Ve, bilirsiniz, boş bir otel odasına geri dönmek, gece geceden geceye yalnızsanız, bir sürü sorun yaşayabilirsiniz," diye açıkladı.

"Ama patlarken Garry ile tanıştım. Ve o boş otel odalarına geri dönmek zorunda kalmadım. Ağlamak veya kutlamak için birisi vardı."

Ekledi: "Garry ile tanışana kadar oldukça yalnızdı. Sonra eğlenceli oldu."

'Sinir krizi'

Kief ile ilişkisinden önce Manilow, çocukluk aşkı Susan Deixler ile 1964'te evlenmişti.

Çift bir yıl boyunca bir arada kaldı ve evlilik 1966'da iptal edildi.

İlişkisini değerlendirirken, karısını "gerçekten sevdiğini" ancak "eşcinsel şeyin oldukça güçlü olduğunu" itiraf etti.

Ancak evliliğin, cinsel yöneliminden ziyade bağlılık eksikliği nedeniyle sona erdiğini söyledi.

"Çok güzel bir evliliğimiz vardı, harikaydı, ama her gece müzik yapmak için uzakta idim, genç bir müzisyen olarak olurdu... ve benim için iyi değildi ve onun için iyi değildi.

"Doğru bir eş olamazdım. Sadece bir müzik grupuyla müzik yapmaya gidiyordum. Bir off-Broadway müzikali yazdım. Ve eğlenceliydi. Sadece bir eş olamazdım." Kariyeri boyunca yapılan röportajda Manilow, jingle yazma geçmişinin müzik kariyerinde ona nasıl yardımcı olduğunu söyledi.

"15 saniye içinde insanların bir reklam için hatırlayacakları bir kancayı yakalamalısınız, aynısı pop şarkısı için de geçerlidir," dedi.

Ayrıca Copacabana'nın konseptini, 1970'de Rio de Janeiro'daki Copacabana Oteli'nde "ilk sinir krizinden" iyileşirken bulduğunu açıkladı.

Wallace ona detaylarını sorduğunda, Manilow sinir krizi hakkında "şaka yapıyordum" dedi, ancak ününün zihinsel sağlığını etkilediğini itiraf etti.

"Mandy ve tüm büyük kayıtlardan önce, bir arka planda mutlu bir adamdım.

"Sahneye çıkmak zorunda kaldığımda, sinir krizi demem, ama benim için kesinlikle bir sorun oldu."