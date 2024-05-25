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Ligin ilk devresinde iki takım arasında oynanan karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.

Adana ekibi ise topladığı 44 puanla son hafta öncesinde 11. sırada bulunuyor.

Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i konuk edecek

Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i konuk edecek

İstanbul ekibi, gelecek sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

Ligde oynadığı 37 maçta 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan turuncu-lacivertli ekip 58 puanla son haftaya, takipçisi Beşiktaş'ın 2 puan önünde 4. sırada giriyor.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Burak Şeker düdük çalacak.

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