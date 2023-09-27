Haber: Beyza Betül Cihan

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen 2023 Yılı Müdürler Değerlendirme toplantının son oturumunda Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, kamu kaynaklarını gerçek manada gazetecilik faaliyeti yürüten basın kuruluşlarına aktaracaklarını söyledi.

İnternet mecrasını iyi değerlendirin

Nitelikli gazetelerin ve internet haber sitelerinin basınımızın kalitesini ve okunurluğunu üst seviyeye çıkaracağını kaydeden Erkılınç, “Basın İlan Kurumu, mesleğin gereklerini yerine getiren basın kuruluşlarının haklarının zayi olmaması için gerekli olan mevzuat düzenlemelerini büyük bir titizlikle gerçekleştirdi. Basınımız üzerine düşeni yaparsa verilen emekler daha da anlamlı hale gelecek. Gazeteciliği, çağın gerekleri doğrultusunda, teknolojik gelişmeleri takip ederek gerçekleştiren basın kuruluşları maddi anlamda rahat hareket edebilecek” dedi.

Erkılınç, internet gazeteciliği alanında önlerinde uzun bir yol olduğunu vurgulayarak, basın kuruluşlarından bu mecrada sunulan fırsatları iyi değerlendirmelerini istedi.

Kurum personelinin sahada yaşanan gelişmeleri dikkatli bir şekilde takip ettiğini ve paydaşlarıyla sürekli irtibat halinde olduğunu belirttikten sonra sözlerine devam eden Genel Müdür Erkılınç, “81 ilimizde basınımızın taleplerini ve önerilerini dinleyip çözüm üretilmesi noktasında gereken ne varsa yapıyoruz. Çok önemli bir dönüşüm sürecini sahadaki arkadaşlarımızın da desteğiyle yoğun mesai harcayarak sağlıklı bir şekilde gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

Müdürlüklerimiz önemli katkılar sağladı

Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat ise Basın İlan Kurumu’nun çok yoğun bir faaliyet dönemini geride bıraktığını, bu dönemde basın işletmeleri başta olmak üzere tüm paydaşlarla kurulan sağlıklı ilişkide il müdürlüklerinin önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Onat, “Yeni mevzuat düzenlemeleri ve basının dijital dönüşüm sürecinde il müdürlüklerimiz ellerini taşın altına koydu. Sahadan taleplerin alınmaya devam edildiği bu dönemde istişare mekanizmasını etkili bir şekilde işletmeyi önemsiyoruz. Çalışanlarımıza güveniyor ve aktardıkları her türlü talebe hızlı dönüş sağlamaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de insan kaynağımızı maksimum fayda sağlayacak şekilde kullanıyoruz” diye konuştu.

Kapanış konuşmalarının ardından 2023 Yılı Müdürler Değerlendirme Toplantısı sona erdi. 3 gün boyunca devam eden oturumlarda Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü, İlan Müdürlüğü ve Kontrol Müdürlüğü tarafından görev alanlarına ve iş süreçlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Afyonkarahisar protokolü BİK heyetiyle buluştu

Diğer taraftan toplantının kapanış programına Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Nurullah Okumuş ve Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezer Küçükkurt katıldı.