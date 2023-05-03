İSTANBUL - Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, göreve geldiği 2009 yılından itibaren Tuzla’nın depreme dayanıklı bir ilçe olması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tuzla’da devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve kentsel dönüşüm çalışmalarında büyük bir kolaylık getiren ‘Yarısı Bizden’ kampanyası ile hızlandı. Tuzla’da bugüne kadar bin 870 binada 8 bin 665 bağımsız bölümde kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirildi. Ayrıca 60 sitenin dönüşümü de tamamlandı. 40’dan fazla site ile de bire bir görüşmeler devam ediyor. Başkan Yazıcı, ‘Yarısı Bizden’ kampanyasından yararlanmak isteyen sitelerin hak sahipleri ile 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda da görüşmeler gerçekleştirdi.

“Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden”

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı,” Cumhurbaşkanımızın açıkladığı kentsel dönüşüm destekleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın çalışmalarıyla Tuzla’da kentsel dönüşümü tamamlamaya niyetliyiz. Vatandaşımız Cumhurbaşkanımızın açıkladığı “Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden” kampanyasına büyük ilgi gösteriyor. Tuzla’da dönüşüm sorununu inşallah bitiriyoruz” ifadelerini kullandı.

HABER: BÜLENT ÇAMCI