İSTANBUL - Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bayramlar, milli ve manevi dayanışmanın, birlik ve dirlik halinde yaşamanın, barış ve kardeşlik ruhuyla bezenmenin kutlu dönemleridir. Paylaşmanın fazileti, yardımlaşmanın güzelliği, zorda ve darda kalanlara el uzatmanın ahlaki mükellefiyeti bayramın gerçek anlamında saklıdır. Bu anlamda bayram demek anlaşma, buluşma, kucaklaşma ve kavuşma demektir. Kurban Bayramı ve ibadetiyle gönüllerdeki katılıkların yumuşaması, kırgınlıkların giderilmesi, insanlarımız arasındaki mesafelerin bir an önce kapatılması; şüphesiz herkesin öncelikli beklenti ve niyazıdır. Mânâ ve muhtevâsı çok derin olan Kurban, aynı zamanda Müslümanın tüm varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun işaret ve ifadesidir. Allah’a yaklaşmak, yakınlaşmak ve rızasını kazanmak için üstlenilen manevi vecibenin sahip olunan imkânlar nispetinde ifası ve idamesidir. Besmeleyle kesilen her kurban, sıkılan her el, uzatılan her ikram, gülücükler saçan her yüz, hasret akşamlarından sonra şafakla doğan her vuslat birliğimizin harcı, dirliğimizin haysiyeti olacaktır. Bu duygular içerisinde, yapılacak olan tüm ibadetlerin kabulünü Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyor, Silivrili hemşehrilerimin, Aziz Milletimizin ve Türk İslam âleminin mübarek bayramını can-ı gönülden kutluyorum.”

HABER: METE YILMAZ