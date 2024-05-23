Ankara

Ankara'da sağanak etkili oluyor.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak, trafikte kısa süreli aksamalara yol açıyor.

Bu arada Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre, il genelinde bugün saat 13.00'ten ertesi gün saat 03.00'e kadar gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Ankara Valiliği de kuvvetli sağanağın neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.