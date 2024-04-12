Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin bu yılın ilk çeyreğinde yaptığı dış satım 63,7 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Bu, "en iyi ilk çeyrek ihracat" performansı oldu.

Bu yılın ilk çeyreğinde Ankara'dan yapılan ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 2 milyar 970 milyon 481 bin dolara ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde 2 milyar 699 milyon 818 bin dolarlık ihracat yapılmıştı.

Ankara'dan yapılan ihracatın alt dağılımına bakıldığında "makine ve aksamları" sektörünün ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu sektörün ocak-mart döneminde ihracatı 490 milyon 203 bin dolar oldu.

"Makine ve aksamları" sektörünü 429 milyon 570 bin dolarla "otomotiv endüstrisi", 388 milyon 416 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri" takip etti.

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Bu dönemde ihracatını oransal olarak en fazla artıran sektör ise yüzde 148,5 ile "zeytin ve zeytinyağı" oldu. Bu sektörü yüzde 105,7 artışla "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri", yüzde 43,4 ile "tekstil ve ham maddeleri " izledi.

ABD ilk sırada

Ankara'dan yapılan ihracatın ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ABD'nin en fazla ihracat yapılan ülke olduğu görüldü. Bu dönemde ABD'ye 287 milyon 550 bin dolarlık ihracat yapıldı. Bu ülkeyi 220 milyon 717 bin dolarla Çin, 209 milyon 981 bin dolarla Almanya, 132 milyon 177 bin dolarla Rusya ve 131 milyon 831 bin dolarla Irak takip etti.

Ankara'dan ilk çeyrekte en fazla ihracat yapılan 5 sektör ve 5 ülke şöyle: (bin dolar)

Sektörler İhracat
Makine ve Aksamları 490.203
Otomotiv Endüstrisi 429.570
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 388.416
Madencilik Ürünleri 277.123
Elektrik ve Elektronik 256.309
Ülkeler İhracat
ABD 287.550
ÇİN 220.717
ALMANYA 209.981
RUSYA FEDERASYONU 132.177
IRAK 131.831
Kaynak: AA