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Basketbol Şampiyonlar Ligi 'nde 4 takımın gruplara yükselme mücadelesi vereceği eleme maçları, 15-22 Eylül'de oynanacak. Toplam 32 ekibin 8 grupta yer alacağı normal sezon ise 1 Ekim'de başlayacak.

Aliağa Petkimspor ise eleme müsabakalarının ardından adını gruplara yazdırmaya çalışacak. İzmir temsilcisi, elemelerin kura çekimine 6. torbadan dahil olacak.

Kura çekimine Galatasaray birinci, Pınar Karşıyaka ikinci, Manisa Büyükşehir Belediyespor ise üçüncü torbadan katılacak. Bu 3 takım, turnuvada 2024-2025 sezonu mücadelesine grup aşamasından başlayacak.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İsviçre'nin Mies kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapılacak kura çekimi, TSİ 12.00'de başlayacak.

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