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13.00 Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom (Ülker Spor ve Etkinlik)

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2 ligde oynanacak maçların programı şöyle:

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