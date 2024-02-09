Paris

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Attal'ın halihazırda 14 kişilik kabinesine ek 20 üye katıldı.

Mevcut bakanlar aynı konumlarını korurken, Amelie Oudea-Castera'nın statüsünde değişikliğe gidildi ve sadece Spor ve Olimpiyat Oyunları Bakanı olarak görevine devam etmesi kararlaştırıldı.

Oudea-Castera'dan alınan Eğitim ve Gençlik Bakanlığının başına ise 2017-2020 yılları arasında Adalet Bakanlığını yöneten Nicole Belloubet getirildi.

Dönüşüm ve Kamu Hizmeti Bakanı ise Stanislas Gerini oldu.

İktidarın ortaklarında Horizons (Ufuklar) Partili Milletvekili Frederic Valletoux Sağlıktan Sorumlu Bakan, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinden Rönesans Milletvekili Marie Guevenoux ise Deniz Aşırı Topraklardan Sorumlu Bakan olarak atandı.

Bir diğer Rönesans Milletvekili Guillaume Kasbarian, Konuttan Sorumlu Bakan olarak görevlendirilirken, Jean-Noel Barrot ise Avrupa'dan Sorumlu Bakan oldu.

Daha önce Macron'un cumhurbaşkanlığı döneminde kabinede görev alan Sarah El Hairy, Çocukluk, Gençlik ve Aileden Sorumlu Bakanı ve Olivia Gregoire'nin ise Şirketler, Turizm ve Tüketimden Sorumlu Bakanı olarak atanması yapıldı.

Kabineye, Sanayi ve Enerjiden Sorumlu Bakan Roland Lescure, Kamu Harcamalarından Sorumlu Bakan Thomas Cazenave, Kırsal Alandan Sorumlu Bakan Dominique Faure, Yaşlı ve Engellilerden Sorumlu Bakan Fadila Khattabi, Dış Ticaret, Frankofoni ve Yurtdışındaki Fransızlardan Sorumlu Bakan Franck Riester ve Ulaşımdan Sorumlu Bakan Patrice Vergriete de katıldı.

Agnes Pannier-Runacher ise Tarım Bakanlığı nezdinde devlet bakanı olarak görev alacak.

Marina Ferrari Dijitalden Sorumlu Devlet Bakanı ve Sabrina Agresti-Roubache de Kentten ve Vatandaşlıktan Sorumlu Devlet Bakanı olarak çalışacak.

Kabinede Patricia Miralles, Gazilerden Sorumlu Devlet Bakanı ve Herve Berville ise Deniz ve Biyoçeşitlilikten Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapacak.

Chrysoula Zacharopoulou da Kalkınma ve Uluslararası Ortaklıklardan Sorumlu Devlet Bakanı olarak atandı.

Macron, 14 Şubat'ta yerel saat ile 10.00'da kabine üyelerinin tamamının katılımıyla Bakanlar Kurulu Toplantısı düzenleyecek.

Attal'ın kabinesini oluşturan çok sayıda bakan konumundaki isim 11 Ocak'ta açıklanmıştı.