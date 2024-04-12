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18.00 Bahçeşehir Koleji-Galatasaray Ekmas (Ülker Spor ve Etkinlik)

Türkiye Basketbol Federasyonu ndan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şu şekilde:

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