Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şu şekilde:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Pınar Karşıyaka-Reeder Samsunspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Gazanfer Bilge)
18.00 Bahçeşehir Koleji-Galatasaray Ekmas (Ülker Spor ve Etkinlik)
14 Nisan Pazar:
13.00 Anadolu Efes-Beşiktaş Emlakjet (Sinan Erdem)
18.00 Bursaspor İnfo Yatırım-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Tofaş)
15 Nisan Pazartesi:
18.00 Darüşşafaka Lassa-Aliağa Petkimspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
20.30 Türk Telekom-Fenerbahçe Beko (Ankara)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
17.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Eseneler Erokspor (Kurtdereli)
Yarın:
13.00 Sigortam.net-Alagöz Holding Iğdır Basketbol (BJK Emlakjet)
14.45 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Fenerbahçe Koleji Novotel (Gölbaşı)
16.30 Bornova Belediyesi Karşıyaka-MKE Ankaragücü İkon Menkul (Altındağ Atatürk)
18.15 OGM Ormanspor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (M.Sait Zarifoğlu)
14 Nisan Pazar:
14.00 Gaziantep Basketbol-Kapaklıspor (Karataş Şahinbey)
15.45 Pizza Lazza Haremspor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)
17.30 Semt77 Yalovaspor-Finalspor (90.Yıl)
15 Nisan Pazartesi:
16.00 Çayırova Belediyespor-Konyaspor (Çayırova)