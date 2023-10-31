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Polisario Cephesi, 1991'de BM arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Karar doğrultusunda, MINURSO'nun Batı Sahra 'daki görev süresi 31 Ekim 2024'e kadar uzatıldı.

Fas haber ajansı MAP'a göre, BMGK'da görüşülen 2703 sayılı karar, 2 çekimser oya karşılık 13 devletin evet oyuyla kabul edildi.

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