Rektör Yardımcısı ve Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan öncülüğünde, öğrencilerin mesleki uygulama derslerindeki teorik bilgilerini pratiğe aktarmaları ve bilimsel çalışmalarla tarımsal üretim çeşitliliğinin artırılması amacıyla merkeze bağlı Gümüşsu köyünde 2015'te tarım uygulama ve araştırma sahası oluşturuldu.

Sahada bugüne kadar bilimsel yöntemlerle goji berry (kurt üzümü), mor patates gibi yöre iklimine uyum göstermediği düşünülen türlerin yanı sıra farklı cinslerde kabak, domates, patlıcan, salatalık, tarhun, böğürtlen, lahana gibi sebze ve meyveler yetiştirilerek adaptasyon sürecinin ardından yüksek verim alındı.

Bu yıl ilk kez ekimi yapılan güz zeytini, bal yemişi ve frenk üzümünün de bölgenin iklim ve toprak yapısına uygunluğu tespit edilerek, kentte üretimin teşvik edilmesi hedefleniyor.

"Verim aldığımız sonuçları şehrimizdeki üreticilerle paylaşacağız"

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, yaptıkları bilimsel nitelikli araştırma ve geliştirme çalışmalarının bölgedeki üreticilere de fayda sağlaması amacıyla yeni ürünler denemeye devam ettiklerini söyledi.

Elde edilen sonuçları hem bilimsel yayın niteliğinde neşrettiklerini hem de bölgedeki üreticilerle paylaşarak üretimi teşvik etmeye çalıştıklarını vurgulayan Türkmen, denedikleri pek çok üründen olumlu sonuç aldıklarını anlattı.

Türkmen, önceki yıllarda aronya, goji beryy gibi ürünleri başarılı şekilde ürettiklerini anımsatarak, "Bunlar yavaş yavaş şehrimizde yaygınlaşmaya başladı. Bu sene de yeni ürünler deniyoruz. Yaban mersini, güz zeytini gibi ürünlerin de ilk kez burada denemesini yapıyoruz. Bunların toprak ve hava koşullarına ne tür tepkiler verdiğini tespit edeceğiz. Bunun akabinde de verimli aldığımız sonuçları şehrimizdeki üreticilerle paylaşacağız." dedi.

Üniversitenin tarım alanında yaptığı çalışmalarla öne çıktığına dikkati çeken Türkmen, şu değerlendirmede bulundu:

"Üniversite olarak tarım alanında dünya listelerine girmeyi başarmış, Türkiye'de de en üstlerde duran üniversitelerden bir tanesiyiz. Yine TÜBİTAK tarafından yayınlanan yetkinlik haritasında da özellikle gıda konusunda öne çıkıyoruz. Gıda biyoteknolojisi alanında Türkiye'de en önde gelen üniversite olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Burada yapılan üretim çalışmalarının daha sonra biz laboratuvar sonuçlarını da takip ediyoruz. Bu süreçlerden elde ettiğimiz sonuçları hem bilim dünyasıyla hem de üreticilerle, sanayiyle paylaşmak suretiyle topluma da katkı sağlamaya gayret ediyoruz. İnşallah bu çalışmaları geliştirerek devam ettirmeyi ve tarım, gıda alanında da ihtisaslaşmış bir üniversite olmayı arzu ediyoruz."

"Ülkemizde de piyasası olan değerli ürünler üretmeyi amaçlıyoruz"

Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan da uygulama sahasında bu yıl ilk kez 3 çeşit bal yemişi, bektaşi ve frenk üzümü ekimi yaptıklarını söyledi.

Daha önce ekimi yapılan yüksek gelir getirici aronya ve goji beryy gibi ürünlerden olumlu sonuçlar aldıklarına işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Özellikle aronya bitkisinin bu bölgeye çok uygun olduğunu tespit ettik. Geçen yıl ektiğimiz aranyoların şu anda üzerleri tamamen çiçekli. Geçen yıl da ürün almıştık ama bu yıl daha fazla ürün bekliyoruz. Bayburt'ta üzümsü meyvelerin avantajı var. Soğuk hava şartlarında adaptasyon kabiliyetleri ve birim alandan elde edilen ürünün değeri yüksek. Bu anlamda biz denemeleri devam ettirmek istiyoruz. Bölgeye katma değeri olacak alternatif ürünler ve dünyada da ülkemizde de piyasası olan değerli ürünler üretmeyi amaçlıyoruz. Aronya da başarımız yüksek, goji beryy ilimizde yaygınlaşmaya başladı. Biz aynı sonuçları bu yıl denediğimiz bal yemişinde ve siyah goji beryyde bekliyoruz."

AA