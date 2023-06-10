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Sakarya'da yarın 10. etabı yapılacak şampiyonanın son iki yarışı olan 11. ve 12. etapları ise 2-3 Eylül'de Portekiz'de gerçekleştirilecek.

Genç erkeklerde ise Hollandalı Jason Noordam ilk sırayı alırken, İtalyan Albert Groppo ikinci, Yeni Zelendalı Jack Greenough üçüncü oldu.

23 yaş altı kadınlarda Belçikalı Valerie Vossen'in ilk sırada tamamladığı yarışta, İtalyan Francesca Cingolani ikinci, Japonyalı Jui Yabuta üçüncü sıraya yerleşti.

23 yaş altı erkekler kategorisinde bitiş çizgisini ilk geçen Yeni Zelendalı Bennett Greenough olurken, İtalyan Marco Radaelli ikinci, Alman Jakob Skrzypek üçüncü sırada yer aldı.

Elit kadınlarda Kolombiyalı Mariana Pajon yarışı zirvede tamamlarken, Kanadalı Molly Simpson ikinciliği, Belçikalı Elke Vanhoof üçüncülüğü elde etti.

Yarışların sonunda elit erkekler kategorisinde Kolombiyalı Diego Alejandro Arboleda birinci, Belçikalı Ruben Gommers ikinci, ABD'li Kamren Larsen üçüncü oldu.

Sabah saatlerinde başlayan antrenmanların ardından sporcular, vadi içerisinde hazırlanan parkurda sıralama turlarında en iyi dereceyi elde etmek için mücadele verdi.

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