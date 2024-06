Ankara

Yerlikaya, Polis Müzesi Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda, Kurban Bayramı tatili süresince kaydedilen trafik verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trafiğin, terör, asayiş ve uyuşturucu gibi en önemli güvenlik problemlerinin başında geldiğini anlatan Yerlikaya, "önlenebilir halk sağlığı sorunu" olarak tanımlanan trafik kazalarını en aza indirmek için büyük bir çaba içinde olduklarını belirtti.

Yerlikaya, özellikle 9 günlük bayram tatillerinde Türkiye genelinde trafik akışının büyük ivme kazandığını aktararak, yollara çıkan araç sayısının arttığını ve sonuç olarak trafik kazalarında artış yaşandığını ifade etti.

Ramazan ve Kurban bayramları öncesi uyarılarda bulunduklarını anımsatan Yerlikaya, gece ve gündüz çalışan trafik ekip sayılarını artırdıklarını ve denetim sayılarının da böylece arttığını söyledi.

Amaçlarının daha fazla işlem uygulamak olmadığına dikkati çeken Yerlikaya, "Biz sürücülerimize işlem uyguladığımızda inanın mutlu olmuyoruz. Ama değişmez bir gerçek var. Denetim sayıları arttıkça kaza oranlarında çok büyük düşüşler yaşanıyor. Yine radar sayılarını artırdık. Özellikle virajlı ve hız yapmaya müsait yollarda. Ulaşım altyapımız çok üst seviyelerde. Eğer trafik kurallarına uyarsak inanın kaza sayıları sürekli azalacak." diye konuştu.

Emniyet kemeri uyarısı

Bakan Yerlikaya, üzerinde durdukları konulardan birinin otobüste emniyet kemeri takılması olduğunu, polis ve jandarmanın emniyet kemeri konusunda yolcuları uyardığını anlattı.

Bunun en çarpıcı örneğinin Eskişehir'deki bir denetim sırasında yaşandığını dile getiren Yerlikaya, trafik polisi Nihal Uzpeder'in Bursa-Antalya seferi yapan otobüste hayati uyarılarda bulunduğunu ifade etti.

Yerlikaya, Uzpeder'in yolculara emniyet kemeri takmaları gerektiğini söylediğini belirterek, "O otobüs maalesef bir saat sonra Kütahya'da şarampole yuvarlandı. Ama şükürler olsun ki kazada sadece 5 vatandaşımız hafif şekilde yaralandı. O otobüsteki yolcularımız Nihal polisimizin o uyarısından sonra emniyet kemerlerini takmışlardı." dedi.

Kurban Bayramı'nda 66 bin 92 personel görev aldı

Bakan Yerlikaya, bu yıl Ramazan Bayramı'nda 11 milyon 236 bin, Kurban Bayramı'nda ise 21 milyon 67 bin aracın otoyolları kullandığını ve araç hareketliliğinde yüzde 87,5 artış olduğunu bildirdi.

Trafikte haraketliliğin olacağını bildiklerini anlatan Yerlikaya, "Gurbetçilerimiz bir yandan geliyorlar ülkelerine, vatanlarına. Bir yandan cuma günü karne tatilleri ve hemen bir arife günü cumartesi var. Pazar günü bayramın birinci günü ve memlekete gitmeyle ilgili büyük metropollerden kırsala doğru bir akım olacağını da biliyorduk ve süre son derece kısaydı." diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinde trafik denetimlerinde 66 bin 92 personelin görevlendirildiği bilgisini vererek, "2023 Kurban Bayramı'nda 1 milyon 939 bin araç denetlendi. 2024 Kurban Bayramı'nda 3 milyon 687 bin 894 araç denetlendi. Ramazan Bayramı'ndaki denetimlerle de biz aynı rakamı yakaladık." şeklinde konuştu.

Otobüs denetimleri

Yolcu otobüslerine ilişkin verileri paylaşan Yerlikaya, bayram tatilinde 47 bin 776 otobüsün denetlendiğini, 7 bin 485 işlem yapıldığını, meydana gelen 215 kazada da 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Bakın 1161 trafik işaretlerine uymamak, ticari araç kullanma süresine uymamak takagrofla ilgili. Özellikle 1706 hızla ilgili yapmış olduğumuz işlemlerin detayları burada. Biz artık daha önceden otobüslerle ilgili yapmış olduğumuz denetimleri diğer denetim türlerinde olduğu gibi durmadan duraksamadan artırmaya devam edeceğiz."

Genel denetimler

Kurban Bayramı tatilinde 519 bin 242 işlem uygulandığını aktaran Yerlikaya, kazalara ilişkin verileri de açıkladı.

Yerlikaya, kazaların yüzde 39'unun aşırı hız kaynaklı olduğunu vurgulayarak, "2023 Kurban Bayramı'nda 7 bin 408, 2024 Ramazan Bayramı'nda 6 bin 530, 2024 Kurban Bayramı'nda 7 bin 216 kaza." diye konuştu.

Trafik kazaları sonucu 33 ilde can kaybının olduğu bilgisini veren Yerlikaya, "Kurban Bayramı'nda 72 canımız maalesef vefat etti. Bu, 33 ilde oldu. Daha önce 2023 Kurban Bayramı'nda 47 ilde kaza olmuştu, denetimlerle şimdilik 33 ile indi." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, 2023 Kurban Bayramı'nda 110 can kaybı, 13 bin 236 yaralı, 2024 Ramazan Bayramı'nda 75 can kaybı, 10 bin 810 yaralı olduğunu belirterek, "2024 Kurban Bayramı'nda maalesef 72 can kaybımız ve 12 bin 274 yaralımız var." dedi.

Kaza nedenleri

Bakan Yerlikaya, verilere bakıldığında kaza nedenlerinin başında aşırı hızın geldiğini belirterek, "Kurban Bayramı'nda bu oran yüzde 2 artmış ve yüzde 39." değerlendirmesini yaptı.

Geçen yıl ki Kurban Bayramı tatili ile kıyaslandığında trafik kazalarında önemli düşüş görüldüğünü dile getiren Yerlikaya, şunları söyledi:

"Kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı gittikçe azalıyor ama biz bunu yeterli görmüyoruz. Çünkü biz vefatla ilgili 1 sayısını dahi fazla buluyoruz. Kabul edemiyoruz, gönlümüz razı olmuyor. El birliğiyle trafik kazalarının sayısını en aza indirebiliriz. Bunu başarabiliriz. Trafik kurallarına uydukça, trafik ekiplerimizi dinledikçe, aşırı hız yapmadıkça, emniyet kemerini ihmal etmedikçe ve diğer hassas konulara riayet ettikçe biz bunu başarabiliriz.

Öncelikle bu bayram tatilinde trafik kurallarına uyan, hayatla yarışmayan, yolun sonunu bayram yapan tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bayram tatili boyunca ailesinden, sevdiklerinden ayrı kalan ama büyük bir fedakarlıkla çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Emniyet kemeri takılması için yaptığı uyarı sayesinde can kaybı yaşanmadı

Ali Yerlikaya, polis memuru Uzpeder'i sahneye davet ederek tebrik etti.

Uzpeder de "Kazadan hemen sonra yolcularımız Eskişehir otogarında bize emniyet kemerini taktıran bayan memurumuza teşekkür edelim demişler. Çok duygulandım. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Hepsine geçmiş olsun diliyorum. Orada çocukların olması beni çok etkiledi. Bir anne olarak duyduğum anda ağlamaya başladım." ifadelerini kullandı.