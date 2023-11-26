Haber: Beyza Betül Cihan

Bayrampaşa Gönüllüleri Kurucusu Seda Türkoğlu, ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’ dolayısıyla sosyal medyada bir mesaj yayınladı. Ağustos ayında Bayrampaşa’da kadın cinayetine kurban giden Meryem Çap’ı da unutmayan Türkoğlu, video mesajında şu ifadelere yer verdi:

MERYEM ÇAP’I ANDI

“Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü. Bayrampaşalı bir kız kardeşiniz olarak, kadına şiddetin her türlüsünü kınıyorum. Kadınlarımızın hiçbir şekilde şiddete maruz kalmadan hayatlarını sürdürdüğü bir dünya diliyorum. Bu vesileyle 22 Ağustos’ta vahşi bir cinayetle bizden alınan Bayrampaşalı kız kardeşimiz Meryem Çap’ı anıyorum. Kadınlara yalnız olmadıklarını hatırlatmak istiyoruz. Acılarına ve dertlerine ortak olmak istiyoruz. Hangi dağ efkarlıysa biz orada olmak istiyoruz.”

‘BAYRAMPAŞALI KIZ KARDEŞLERİMİZ YALNIZ DEĞİL’

Türkoğlu, mesajına şöyle devam etti: “Şunu da söylemek isterim ki biz Bayrampaşa’da büyük bir aileyiz ve bizim kız kardeşlerimiz, birlikte büyüdüğümüz arkadaşlarımız çok değerli. Bizim kadın cinayetlerine kurban verecek başka kız kardeşimiz yok. Psikolojik ya da fiziksel, şiddetin hangi türüne maruz bırakılırsa bırakılsın hiçbir kız kardeşimiz mücadelesinde yalnız kalmayacak. Mücadelemiz hukuki olarak da maddi ve manevi olarak da artarak devam edecek.”

SOKAKTA GÜL DAĞITTI

Şiddetle mücadeleye dikkat çekmek için Bayrampaşalı kadınlara sokakta gül dağıtan Seda Türkoğlu ve gönüllü ekibi, herkesle ayaküstü sohbet etti. İstisnasız tüm kadınlar, kadına şiddetin bir ‘insanlık suçu’ olduğunu belirterek şiddetle mücadeleye destek için birlik mesajı verdiler.