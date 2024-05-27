De Croo, X hesabından, Mustafa ile yaptığı, Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib'in de yer aldığı görüşmeden fotoğraf paylaştı.

Filistin konulu toplantılara katılmak üzere Brüksel'de bulunan Mustafa ile Filistin'in geleceği hakkında konuştuklarını belirten De Croo, İsrail'in Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombalamasına tepki gösterdi.

De Croo, "Dün Refah'ın dışındaki sözde 'güvenli bölgenin' İsrail tarafından bombalanması, onlarca kadın ve çocuğun ölümüne neden oldu. Barışı görüşmek üzere masaya oturmaya hazır ortaklara acilen ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Lahbib ise sosyal medya paylaşımında Filistin yönetiminin "barışa ulaşmak için bir ortak olduğunu" belirterek, ülkesinin Başbakan Mustafa ve hükümetinin reformlarını destekleyeceğini bildirdi.

Ülkesinin "iki devletli çözüme bağlılığını" Mustafa'ya ilettiğini aktaran Lahbib, "Belçika, Filistinlilerin hak ve özgürlüklerinin tanınması için çalışmaktadır." mesajını paylaştı.

Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez, ülkesinin Filistin devletini tanımak üzerinde çalıştığını ilk olarak Kasım 2023'te duyurmuştu.

Lahbib ise konuya dair açıklamalarında, ülkedeki bölgesel hükümetler arasında bu uzlaşının mevcut olduğunu ancak "tanıma" duyurusunun doğru zamanda yapılacağını tekrarlıyor.