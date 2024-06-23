Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu'nda Belçika ile Romanya takımları Köln Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

2. dakikada Belçika öne geçti. Lukaku'nun pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Tielemans'ın yerden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

64. dakikada De Bruyne'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Lukaku, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Pozisyonda hakemler önce gol kararı verirken, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından Lukaku'nun ofsaytta olduğu tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı. Lukaku'nun turnuvadaki ikinci maçında üçüncü kez VAR'dan golü iptal edildi.

80. dakikada Belçika farkı 2'ye çıkartarak rahatladı. Kaleci Casteels'in uzun vurduğu topa kimse müdahale edemeyince savunma arkasına sarkan De Bruyne, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yıldız futbolcu, yerden düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 2-0.

Mücadele Belçika'nın üstünlüğüyle sona erdi. Bu skorla Belçika ilk puanlarını alırken, Romanya da 3 puanda kaldı.