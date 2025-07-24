Hazırlayan: Özden Aşar Coşar

Bir uçağın penceresinden sızan mavi, bir adanın kalbime fısıldadığı huzur ve gökyüzüne doğru yapılan yalnız bir cesaret uçuşu…

Bir zamanlar, yeryüzünün en uzak köşelerinde, gökyüzüyle okyanusun sarmaş dolaş olduğu bir adada başladı bizim masalımız…

Adanın adı: Maafushi.

İsmi kulağa bir dua gibi, kalbe bir merhem gibi geliyordu.

Göklerden süzüldük önce…

Uçağın penceresinden bakarken gördüm onu, mercan halkalarının ortasında parlayan bir damla gibiydi.

Yanımda eşim vardı. Benim gözlerim maviliğe takılmıştı, onun elleri koltuğa…

“Ben uçuştan korkarım,” dedi.

O an anladım; bu yolculukta onun cesareti toprağa, benimki göğe değecekti.

Feribotla Maafushi’ye vardığımızda ayaklarımızı çıplak toprağa, yüreğimizi sessizliğe bastık.

Sokaklar kumla örtülmüş, evler pastel renklere boyanmış, zamanın ritmi yavaşlatılmıştı.

Burada her şey sanki fısıldayarak konuşuyordu.

Ve biz dinlemeyi seçtik.

Otelde bizi uzak diyarlardan gelen yüzler karşıladı: Bangladeş’ten, Nepal’den, Filipinler’den gelen gençler…

Hepsi tebessümle çalışıyor, gözleriyle anlatıyorlardı hikâyelerini.

Bir sabah Bangladeşli genç, bana “Özden Hanım, bugün çok güzel görünüyorsunuz” dediğinde, sadece kibar değildi; gerçekti.

Bu adada insan olmak çok kıymetliydi.

Bir sabah yürümeye çıktım.

Eşim gölgede kalmayı seçti, ben güneşin kalbine doğru yürüdüm.

Küçücük bir okul çıktı karşıma, içinden çocuk sesleri geliyordu.

İçeri adım attım, gözlerime umut gibi bakan minik gözlerle karşılaştım.

“Ben Türkiye’den geldim,” dedim.

Biri “Galatasaray!” diye bağırdı. Gülüştük.

O an sınırlar çözüldü, coğrafya yok oldu, kalpten kalbe bir yol açıldı.

Bir başka gün, gökyüzü beni çağırdı.

“Parasailing” yazıyordu tabelada.

Eşim,

“Ben seni aşağıdan izlerim,” dedi.

Ben ise teknedeydim.

Halatlar bağlandı, rüzgar tenime değdi ve ben yükseldim.

Deniz altımdaydı, korkularım gerideydi.

“Cesaret,” dedim o an, “tek başına gökyüzüne çıkabilmektir.”

O akşam, yorgun ama hafif bir kalple sahile yürürken tanıştık güzel bir Türk aileyle.

Onlar Çorum’dan, biz İznik’ten gelmiştik.

Sözlerimizde memleketin kokusu, gülüşlerimizde Anadolu’nun sıcaklığı vardı.

İkisi de öğretmendi.

Aynı dili konuşuyorduk, sadece kelimelerle değil; yürekle.

Ertesi gün sahilde yürürken gözümüze bir tabela ilişti:

“Moonlight – Turkish Restaurant.”

İçeri adım attık ve Yusuf Müdür’le tanıştık.

Koyu tenli, sıcacık bakışlı, yorgun ama umutlu…

“Ben Şırnak’tan geldim,” dedi.

Burada Moonlight’ın sahibi olmuş, adanın yerlisi gibi olmuş.

Gözleme sipariş etmedik ama o çok övdüğü nargileyi denedim.

Ve evet…

Bir nefes çektim, çocukluğumun mahalle çay bahçeleri döküldü içime.

Memleket burnumda değil, kalbimde tütmeye başladı.

Otele döndüğümüzde sürpriz bir sahne bekliyordu beni:

İspanyol bir grup turist, müzikle coşmuştu.

Beni gördüler,

“Come on, dance with us!”

Ben “Yok artık” demeye kalmadan elimden tutup dansa kaldırdılar.

Ayaklarım müziği yakaladı, kalbim gülüşlere karıştı.

Eşim kenarda hem güldü hem şaşırdı:

“Sen tatilden değil, festivalden dönüyorsun galiba.”

Bir sabah el emeği ürünler satan bir dükkâna girdim.

Mercan taşlı bileklikler, hindistancevizi sabunları, örme çantalar…

Dükkan sahibi kadın bana bir bilekliği uzattı:

“Bunu senin ruhun beğenir,” dedi.

O an anladım: burada alışveriş değil, anlaşma vardı.

Kelimeler değil, kalbin titreşimi yetiyordu.

Masalın Devamı: Diffushi

Ve sonra yola devam ettik…

Yeni bir adaya, yeni bir masala doğru…

Diffushi, başka bir sessizliğin, başka bir maviliğin fısıltısıydı.

Ama o başka bir hikâye, başka bir yazının kalbine konuk olacak.

Bu adada öğrendim ki:

Bazen korkarak başlarsın, dansla tamamlarsın.

Bazen yalnız yükselirsin ama tanımadık yüzlerde kendini bulursun.

Ve bazen…

Bir ada, sana kendini anlatır.