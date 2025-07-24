LOZAN ile dolu yüreklerle tekrar merhaba can dostlar...

24 Temmuz 1908 tarihinde II.Meşrutiyet döneminde “BASIN ÖZGÜR OLMAZSA HALK ÖZGÜR OLAMAZ!”denilerek BASINA SANSÜR kaldırılır.

YANİ BUGÜN BASINA “ÖZGÜR OL!”denilişinin 117.yıldönümü...

Ve BASIN o denli güçlüdür ki:

Malcolm X şöyle ifade eder gücünü:

“Dünyadaki en güçlü işletme MEDYA.

Suçluyu suçsuz ,suçsuzu suçlu yapma güçleri var.Çünkü kitlelerin zihinlerini kontrol ediyorlar...”

GÜNÜMÜZDE BUNA ALGI OPERASYONU ve SUBLİMİNAL MESAJ diyorlar…

İşte bugün bu gücün esiriyiz.

BASIN-YAYIN TEMSİLCİLERİ ÖZGÜR DEĞİL.

Önce onlar ben değil “TOPLUM” demeliler ;

Bunu düşünen -yapabilecek cesareti olan çok değil.Funda’m ve benzerleri dışında korkuyorlar çünkü.Neden mi korkuyorlar?

-işsiz kalmaktan,

-tutuklanmaktan,

-dışlanmaktan,EN ÖNEMLİSİ MEDYAYI 2.UYUM PAKETİ İLE TESLİM ALMIŞ HOLDİNG PATRONLARINDAN...

Yani “GÖRÜNMEYEN BİR SANSÜRÜN İÇİNDE ERİYİP GİTMİŞ BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ”.

Ama önce BASIN-YAYIN MENSUPLARI AHLAKLI OLMALI ÜLKEMDE.

ATATÜRK NE DEMİŞ:

“MİLLİ AHLAKIMIZ,MEDENİ ESASLARLA VE HÜR FİKİRLERLE BESLENMELİ VE GÜÇLENDİRİLMELİDİR...”

...

İFADEYİ GEÇTİK FİKİRLER BİLE BAĞLI!



Ahlak-vicdan-adalet KAVRAMLARI "cebe"endekslenmiş durumda çünkü.

Düşünce ve düşünceyi ifade edecek zihinler; “Korku"kafesine hapsolmuş durumda...

Ahlak,İyi-güzele ulaşmayı düşünme değil;

Yobazlık-bağnazlık-hurafelerle denk olmuş durum da...

TOPLUM ADALETİNİ İSE HİÇ SORMA!

Bunlara rağmen düzelecek biliyorum;

BASIN-YAYIN TEMSİLCİLERİMİZE,

Sansürün kaldırılışının 117.yılında SANSÜRSÜZ

nice yıllar diliyorum...

Rabbim sonumuzu hayır eylesin!