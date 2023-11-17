Haber: Mert Osman Erman

Liderler arasında ortak kamuya açık görünümler yok. Ve Berlin'de gerçekleşmeyen Almanya-Türkiye futbol maçına dair dolaşan söylenti.

Devlet ziyareti için Cuma günkü Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya ziyareti dikkat çekici bir şekilde düşük profilde geçiyor. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya gelecek ve ardından Şansölye Olaf Scholz ile akşam yemeği yiyecek.

Kapalı kapılar ardında gerçekleşen iki toplantı ve özel bir akşam yemeği, gösterişten uzak olduğunu gösteriyor.

Başkentin merkezindeki yoğun güvenlik dışında -ABD başkanlık ziyaretleri için alınan önlemlerle aynı seviyede- Alman hükümeti, Erdoğan'ın ziyaretinin dikkat çekmeden geçmesini umuyor.

Çünkü bu olay Almanya için daha kötü bir zamanda gerçekleşemezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ardışık Alman hükümetleri arasındaki ilişkiler yıllardır zorlu olmuş, Berlin ve Ankara arasında düzenli olarak çatışmalar yaşanmıştır. Alman hükümet sözcülerinin "zorlu ortak" ifadesini kullandıklarında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahsedildiğini biliyorsunuz.

Ancak 7 Ekim'deki Hamas vahşetleri ve İsrail'in sonraki Gazze'ye misilleme saldırıları, Almanya ve Türkiye'yi çatışmanın karşısında bıraktı. Geçen ay boyunca Türk Cumhurbaşkanı, İsrail'e karşı eleştirilerini giderek daha güçlendirdi.

Hamas'ın gerçekleştirdiği öldürme ve rehin alma eylemlerini kınamayı reddederek, grubu "kurtarıcılar" olarak adlandırdı. Hamas, Almanya dahil Batılı müttefikler tarafından terör örgütü olarak kabul edilmektedir.

Ayrıca, İsrail'in "kendi faşizmi"nin meşruiyetini sarsan bir şekilde, Yahudi devletinin varlığını sorgulamış gibi göründü.

Almanya'daki Yahudi liderleri, Erdoğan'ı bu tür yorumlarla antisemitizmi körüklemekle suçladı ve Alman hükümetinden Türk Cumhurbaşkanı'nın ziyaretini iptal etmesi için çağrılar yapıldı.

Almanya için, tarihsel Nazi suçluluğu nedeniyle İsrail devletine destek vermek müzakere edilemez ve Berlin'in dış politikasının temel taşlarından biridir. Bu haftanın başında bir basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yorumlarıyla ilgili sorulduğunda, Şansölye Scholz onları "saçma" olarak nitelendirdi. Hem Olaf Scholz hem de eski Şansölye Angela Merkel, İsrail'in güvenliğini Almanya'nın Staatsräson'u olarak adlandırıyor; bu, Alman liderlerin İsrail'e karşı kararlı desteklerini ifade etme fikrini ifade eden belirsiz bir terimdir.

Ancak Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları şiddetlendikçe ve ölü sayısı arttıkça, bu prensip zorlanmaya başlıyor.

Hamas saldırılarının ilk şokundan sonra, Alman ana akım medyası giderek daha fazla şekilde Gazze'deki insani acıyı da yansıtarak, İsrail'in eylemleri konusunda artan bir rahatsızlık oluşuyor.

Alman sokaklarında İsrail'in eylemlerine duyulan öfke büyüyor ve 7 Ekim'den bu yana çoğu hafta sonu Filistin lehine gösteriler düzenleniyor. Almanya'nın, Gazze ile bağlantılı büyük Arap diaspora toplulukları bulunmaktadır ve bu topluluklar, veya onlara duyulan sempati, genellikle bazı Alman sol grupları için geleneksel bir konu olmuştur.

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çatışma hakkında yapacağı herhangi bir açıklamanın gerilimleri artırabileceği endişeleri bulunmaktadır.

Ancak Almanya ve Türkiye birbirine ihtiyaç duyuyor. Almanya, Türkiye için önemli bir ticaret ortağıdır. Ayrıca dünyanın en büyük Türk diasporası topluluğuna ev sahipliği yapmakta ve Türk seçmenler için bir seçim meydanıdır. Erdoğan, bazı Alman-Türkler arasında popülerdir. Almanya'da üç milyon civarında Türk kökenli insan yaşamaktadır, bunların yarısı hâlâ oy kullanabilmektedir. Mayıs ayında, Almanya'daki Türk seçmenlerin çoğunluğu, seçimde oy kullananlar arasında oylarını Erdoğan'a verdi.

Berlin, aynı zamanda Orta Doğu'dan gelen göçü kontrol etmek için Türk yardımına ihtiyaç duymaktadır. Şansölye Scholz, Türkiye ile bir mülteci anlaşmasını canlandırmayı umuyor ve Türkiye'den Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına daha fazla destek istiyor.

Cuma günü kapalı kapılar ardında bu konular tartışılacak. Ancak Alman hükümeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyu önünde ne söyleyebileceğinden daha fazla endişe duyacaktır.

Chancellor Scholz'un daveti, Türk Cumhurbaşkanı'nın Mayıs ayındaki yeniden seçilmesinden sonra geldi. Muhtemelen şimdi davet etmeseydi diye düşünüyor.