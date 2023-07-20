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Siyah-beyazlı ekip yarın (TSİ) 17.00'de Fransız ekibi Strasbourg ile hazırlık maçı oynayacak ve karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek.

Galatasaray, Medicana Sağlık Grubu ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Galatasaray, Medicana Sağlık Grubu ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Antrenmana bağırsak enfeksiyonu geçiren Ajdin Hasic katılmazken, boğaz enfeksiyonu nedeniyle iki gündür idmanlara çıkmayan Amir Hadziahmetovic çalışmada yer aldı.

Siyah-beyazlılar basına kapalı olan bölümde ise kanat organizasyonları üzerinde durdu.

Takımın kamp yaptığı otelin tesislerinde gerçekleştirilen idmana siyah-beyazlı ekip, topla ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Beşiktaş lı oyuncular, idmanın basına açık son bölümünde ise çift kale taktik maç yaptı. Taktik maçta yardımcı antrenör Burak Yılmaz, oyunu sık sık durdurarak siyah-beyazlı oyunculara uyarılarda bulundu.

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