Beşiktaş Kulübü Başkan Adaylarından Hasan Arat, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi Konya'da taraftalar ve kongre üyeleriyle bir araya geldi.

Trol hesap eleştirilerine cevap veren Hasan Arat burada yaptığı konuşmada, "Benim trol hesabım yok Beşiktaşlılar var. Bazıları buraya çok para harcıyorlar, anketleri manipüle etmeye çalışıyorlar. Gerçek Beşiktaşlılarla baş edemezler. Bu işlere harcadıkları parayı kulübe versinler.

Beşiktaşlı eski TFF Başkanı 1.5 sene sonra gelecek diye insanlara yazı yazıyorlar, yazsınlar nafile. Kongre üyeleri sandığa gelip sandıkları patlatacak.

Ben Hasan Arat’ım, olduğum gibiyim. Kimseden icazet alıp buraya gelmedim.

Onu getirim bunu getiririm diyorlar. Beşiktaşlıların parasıyla getiriyorsunuz, Beşiktaş olmasa sizi kim tanır?

Sizin devletle işiniz yoksa, ondan kendiniz için bir şey istemiyorsanız merak etmeyin. Devlet Beşiktaş’ı çok sever.

Avrupa Şampiyonası’nda Beşiktaş’ın stadını koymamaya nasıl cüret ettiler? Bu durum şimdiki yönetimin zayıflığından dolayı oldu.

Biz geldikten sonra dünyanın en güzel yerinde olan stadımızı Avrupa Şampiyonası’na yazacaklar." ifadelerini kullandı.