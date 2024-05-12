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79. dakikada Alanyaspor beraberlik golünü buldu. Sağ kanattan topla buluşan Efecan Karaca ceza sahasına girdikten sonra altıpasa çıkardığı topla buluşan Ahmet Hassan, gelişine bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1

54. dakikada gelişen Alanyaspor atağında orta alanda kullanılan taç atışıyla topla buluşan Oğuz Aydın, sağ kanattan rakip ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun, kaleyi çapraz noktadan kaleye şutunda, kaleci Mert Günok topu kornere çıkardı.

38. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Oğuz Aydın'ın ceza sahası içine yerden gönderdiği topa Hwang gelişine vurdu ama meşin yuvarlak direğin yakınından dışarı gitti.

29. dakikada Alanyaspor'un ortadan geliştirdiği atakta Eduardo, topu ceza sahası içinde Hwang ile buluşturdu. Bu futbolcunun kaleyi çapraz gören noktada çektiği şutta Mert Günok, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında, Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş takımları Alanya'da karşılaştı.

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