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İSTANBUL (AA) - Siyah beyazlı kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Romanya'nın başkenti Bükreş'e hareket etti.

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