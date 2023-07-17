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İstanbul Başakşehir, İstanbulspor, Fatih Karagümrük ve Pendikspor da yayımladıkları mesajlarla A Milli Kadın Voleybol Takımı 'nı kutladı.

Galatasaray Kulübü mesajında "Milletler Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Filenin Sultanları’nı yürekten kutlarız." ifadesine yer verirken, Fenerbahçe Kulübü ise "Sizinle gurur duyuyoruz, tebrikler Filenin Sultanları." paylaşımında bulundu.

Beşiktaş Kulübünün mesajında "2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi’nde şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan Filenin Sultanları ’nı tebrik ederiz. Sizinle gurur duyuyoruz." görüşlerine yer verildi.

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