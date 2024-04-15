Siyah-beyazlı kulüp, Başkan Hasan Arat ve yönetim kurulunun şeffaf yönetim ilkesi gereği sözleşmesi feshedilen 2 teknik direktörün net maaş ve fesih tazminatı ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme amaçlı açıklama yapıldığını bildirdi.

Açıklamaya göre, Portekizli teknik direktör Fernando Santos ve ekibine, görev aldıkları 9 Ocak-14 Nisan dönemi için 865 bin 487 avro ödeme yapıldı.

Fernando Santos ile yapılan sözleşme gereği kendisine verilmesi gereken 500 bin avro fesih tazminatı, isteği doğrultusunda 150 bin avrosu kendisine, 350 bin avrosu da teknik ekibine ödenecek. Ödemeler, Mayıs 2024 sonundan itibaren 5 eşit taksit halinde yapılacak.

Siyah-beyazlı futbol takımını 10 Kasım-18 Aralık 2023 döneminde çalıştıran Rıza Çalımbay ve ekibine ise 7 milyon 220 bin lira ödendi.

"Suç duyurusunda bulunuldu"

Açıklamada, "Bu yükümlülükler dışında başka herhangi bir yükümlülüğümüzün bulunmadığını, sözleşme fesihlerinde kulübümüzün menfaatlerinin korunması adına örnek bir sözleşme imzalandığını ve söz konusu sözleşmelerin denetim kurulumuza teslim edildiğini camiamızın bilgisine sunarız. Konuyla ilgili uyarılarımıza rağmen maksatlı ve yalan haberleri yapanlar ve yayanlarla ilgili 'Sermaye Piyasası Kanunu Madde 107' kapsamında suç duyurusunda bulunulmuştur." denildi.