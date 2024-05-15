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Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında futbolcularla bir araya gelen öğrenciler, ziyaret sonunda takımla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tuzla Vala Gedik Özel Eğitim Meslek Okulu’ndan gelen öğrenciler, Beşiktaş antrenmanını ziyaret etti.

Beşiktaş , Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetimindeki idman ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

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