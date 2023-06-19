İstanbul

Haber: Ayşegül Bedir Akosman



Beşiktaş'ın ev sahipliğinde bu yıl ikincisi gerçekleşecek Beşiktaş JK 2nd International Rhytmic Gymnastic Cup, 22-25 Haziran 2023 tarihlerinde Akatlar Spor Kompleksi'nde yapılacak.



15 farklı ülkeden katılım sağlayacak olan sporcular, 22 Haziran'dan itibaren madalya mücadelesi verecek. Organizasyonun resmi açılış töreni ise; 24 Haziran Cumartesi günü saat 14.00'te Akatlar Spor Kompleksi'nde yapılacak.



Kulüp tarafından yapılan açıklamada, organizasyona şu ana kadar kayıt yaptıran 563 sporcu olduğu belirtildi. Sporcular; bireysel ve grup olarak Beşiktaş JK 2nd International Rhytmic Gymnastic Cup'ta yer alacak ve top, çember, kurdela, labut aletleriyle ve serbest stilde yarışmalara katılacaklar.