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Kampa giren siyah-beyazlı ekibin kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Volkan Demirel: Daha üstün oynayan taraf İstanbulspor'du

Volkan Demirel: Daha üstün oynayan taraf İstanbulspor'du

Özel uçak ile Samsun Çarşamba Havalimanı'na gelen Beşiktaş kafilesi, taraftarın sevgi gösterileriyle karşılandı. Havaalanından otobüsle ayrılan kafile, konaklayacakları otele hareket etti.

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