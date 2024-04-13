Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Mert Günok, Jonas Svensson, Necip Uysal, Omar Colley, Bakhtiyor Zaynutdinov, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Milot Rashica, Ernest Muçi, Jackson Muleka ve Semih Kılıçsoy ilk 11'iyle çıktı.

Yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Demir Ege Tıknaz, Al-Musrati, Umut Meraş ve Serkan Emrecan Terzi yer aldı.

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldıkları müsabakanın ilk 11'ine göre sadece bir değişiklik yaptı. Portekizli çalıştırıcı, Aboubakar'ı yedeğe çekerken, bu oyuncunun yerine Muleka'yı başlangıç kadrosunda tercih etti.

Beşiktaş'ta 6 eksik

Siyah-beyazlı ekipte 6 futbolcu, Yılport Samsunspor maçının kadrosunda yer almadı.

Sakatlıkları süren Onur Bulut, Salih Uçan, Tayfur Bingöl ve Arthur Masuaku ile 15 Nisan'da ameliyat edileceği duyurulan Ante Rebic kadroya dahil edilmedi.

Bu oyuncuların yanı sıra Joe Worrall da teknik direktör Santos'un tercihi doğrultusunda 21 kişilik müsabaka kadrosuna alınmadı.