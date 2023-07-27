6. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Onur Bulut'un sağdan ortasında ön direkte Muleka'nın yaptığı vuruşta top direğin yanından az farkla auta çıktı.

21. dakikada siyah-beyazlı takım öne geçti. Masuaku'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasında, Onur Bulut'un altıpasın önünde sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

42. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Aboubakar'ın pasıyla ceza sahasına giren Muleka, sol çaprazdan uzak direğe yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0

83. dakikada Tirana farkı 1'e indirdi. Ani gelişen atakta sağdan hızla ceza sahasına giren Haxhiu, meşin yuvarlağı altıpasın üzerindeki Kaina ile buluşturdu. Bu oyuncunun uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1

90+4. dakikada Beşiktaş üçüncü golü buldu. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy'un dar açıdan çıkardığı düzgün şutta top ağlarla buluştu: 3-1

Bu gol aynı zamanda Semih'in profesyonel kariyerinde attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti.

Beşiktaş, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Beşiktaş'ın Avrupa'daki 300. golünü Onur Bulut attı

Rachid Ghezzal'in yokluğunda mücadeleye sağ açıkta başlayan Onur Bulut, hem sezonun hem de siyah-beyazlı takımdaki ilk golünü Tirana'ya attı.

Geçen sezonun ara transfer döneminde Kayserispor'dan Beşiktaş'ın kadrosuna dahil olan Onur Bulut, 21. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydederek siyah-beyazlı takımdaki ilk gol sevincini yaşadı.

Onur Bulut ayrıca Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki 300'üncü golüne imza atan futbolcu oldu.

Mehmet Büyükekşi'ye tepki

Beşiktaşlı taraftarlar, geçen sezonun son haftalarında protesto ettikleri Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye tepkilerini Tirana maçında da gösterdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, zaman zaman Büyükekşi aleyhine tezahüratlar yaptı.

Muleka kamp performansını Dolmabahçe'ye taşıdı

Siyah-beyazlıların geçen sezon kadrosuna kattığı ancak beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle sık sık eleştirilen Jackson Muleka, hazırlık maçlarındaki başarılı oyununu İstanbul'a da taşıdı.

Maçın 41. dakikasında Beşiktaş'ı 2-0 öne geçiren golü kaydeden Muleka, Almanya kampında oynanan 2 hazırlık maçında 3 gol kaydetmişti.

Augsburg ile oynanan ve 1-1 sona eren ilk hazırlık maçında takımının tek golünü kaydeden Muleka, Macaristan takımı Mezökövesd ile oynanan ikinci karşılaşmada da 2 gol atmayı başarmıştı.

Onana ve Demir Ege ilk kez sahada

Beşiktaş'ın yeni transferi Jean Onana, siyah-beyazlı takımdaki kariyerine Tirana karşısında başladı.

Mücadelenin 62. dakikasında Salih Uçan'ın yerine oyuna giren Onana, Beşiktaş taraftarlarıyla ilk kez buluşurken orta sahada görev yaptı.

Öte yandan 90+1. dakikada Muleka'nın yerine oyuna dahil olan altyapı oyuncusu Demir Ege Tıknaz, siyah-beyazlı formayla ilk profesyonel maçına çıktı.

Yönetime tepki devam ediyor

Beşiktaş taraftarının geçen sezondan itibaren devam eden yönetim protestosu Tirana karşısında da devam etti.

Siyah-beyazlı futbolseverler, ısınma öncesinde "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratlar yaparken, tezahüratların bastırılması için yüksek sesli müzik yayınının yapılması dikkati çekti.

AA