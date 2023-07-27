UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Adana Demirspor, Romanya temsilcisi CFR Cluj'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

İlk Yarı

5. dakikada ilk tehlikeli atak Adana Demirspor'dan geldi. Rodrigues'in soldan pasında ceza yayı önünde topla buluşan Belhanda rakibinden sıyrılıp sol ayağıyla yerden şutunu çekti. Ancak kaleci Sava son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

6. dakikada Cluj öne geçti. Adana Demirspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışı sol çizgisinde Camora'da kaldı. Bu futbolcunun yerden ortasında Avounou'ya temas eden meşin yuvarlağa son olarak Betancor vurdu ve takımını öne geçirdi: 1-0

9. dakikada ev sahibi ekip yine tehlikeli geldi. Sol kanatta meşin yuvarlakla buluşan Camora, ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arkasına hareketlenen Manea'nın gelişine sert şutunda, yere de çarpan top az farkla üstten dışarı çıktı.

22. dakikada Cluj gole çok yaklaştı. Avounou'nun soldan ceza sahasına gönderdiği ortada topla buluşan Ajeti yakın mesafeden kafayı vurdu. Bu pozisyonda kaleci Karacic iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci Yarı

49. dakikada Akintola'nın soldan ortasında savunmadan seken top ceza sahası dışında Emre Akbaba'da kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Sava uzanarak tehlikeyi önledi.

62. dakikada Adana Demirspor çok net bir fırsattan faydalanamadı. Yusuf Sarı'nın sağdan gönderdiği ortada Ajeti'nin uzaklaştırmak istediği top penaltı noktası üzerinde Belhanda'da kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

76. dakikada sağ kanatta topla buluşan Stambouli, ceza sahası içine ortaladı. Kale sahası önünde yükselen Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

77. dakikada Adana Demirspor eşitliği yakaladı. Stambouli'nin ara pasında ceza sahasına girmek isteyen Ndiaye'nin topuğundan seken top tekrar Stambouli'nin önünde kaldı. Bu futbolcu ceza yayı üzerinde bekletmeden sert bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-1

78. dakikada Cluj etkili geldi. Savunmanın uzaklaştıramadığı top ceza sahası içi sol çaprazında Camora'da kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Karacic son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

80. dakikada bu kez Adana Demirspor gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı, çaprazdan ceza sahasına girip çok sert vurdu, kaleci Sava uzanarak topu kornere yolladı.

82. dakikada Nani çok net bir fırsattan yararlanamadı. Sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcu, kale sahası önündeki Nani'yi gördü. Portekizli oyuncunun vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 3 Ağustos Perşembe günü Adana yapılacak.

AA