İstanbul

BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıya, siyah-beyazlı kulübün divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk, Başkan Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu ve divan kurulu üyeleri katıldı.

Tevfik Yamantürk, yaptığı konuşmada, Beşiktaş'ın kendi ayakları üzerinde duracak şekilde yapılanması gerektiğini belirterek, "Beşiktaş'ımızın Çinliler, Araplar ve Rus oligarklar tarafından alınması mı istiyoruz ya da sahibi biz Beşiktaşlılar olarak mı kalacağız? Burada bir tercihte bulunacağız. Gelirimiz, taş çatlasa 60 milyon avro. Tuhaf tuhaf rakamlarla yaşamamız mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulübün başkanlığına aday olacağı şeklindeki iddialara ilişkin de görüşlerini aktaran Yamantürk, "Sağda, solda duyuyoruz ve okuyoruz. Diyorlar ki '100 milyon avroyla geliyor'. Bizim kültürümüzde böyle bir şey yok. Böyle rakamlara telaffuz etmek bana yakışmaz. Doğru değil." diye konuştu.

Denetim Kurulu Üyesi Şentürk: 6,9 milyar brüt, 6,7 milyar TL de net borcumuz var

Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi.

Şentürk, siyah-beyazlı kulübün 31 Mayıs 2023 itibarıyla borcunun 6 milyar 696 milyon 974 bin 534 lira olduğunu kaydetti.

Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, borcun açıklanmasının öncesinde yaptığı konuşmada, siyah-beyazlı kulübün borcunun kontrol edilebildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Beşiktaş'ın değişmeye ihtiyacı var. Geleneksel yönetim şekliyle, geleneksel gelirleriyle finansal tablonun döndürülmez olduğunu görüyoruz. Son divan kurulu toplantısında borcun kontrol edilebildiğini söylemiştik. 6,9 milyar brüt, 6,7 milyar TL de net borcumuz var. Bunun da yarısı finansal borçlardan oluşuyor. Bu planlamada ilk olarak borcu yönetmek ve kontrol etmemiz gerekiyordu, birinci aşamayı tamamladık. Beşiktaş'ın finansal olarak başarılı olması, sürdürülebilir başarının en temel kriteri olan finansal sürdürülebilirliği sağlamak için gelirleri arttırmamız gerekiyor. Beşiktaşlılar olarak artık kavgayı bırakmamız gerekiyor. Biz ayrıştığımız sürece dışarıda rekabet edemeyiz. Beşiktaş'ın hedefinin sadece Türkiye'de kupa olmaması gerekiyor. Beşiktaş'ın Avrupa'da da kupayı hedeflemesi lazım. Türk sporundaki gelirlerin yüzde 60'ı artık sabit. Ticari gelirler ise sizin kontrolünüzde. Beşiktaş'ın avro bazında 240 milyon avro civarı borcu var. Beşiktaş 2017 yılında 220 milyon avro gelir elde etti. Beşiktaş'ın potansiyel geliri bugünkü borcu kadar. Potansiyelimizi kullanabiliriz."

AA