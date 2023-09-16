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Panik yaparak kaza yerinden uzaklaştığı belirlenen sürücü M.Ç'nin yaralı olmadığı öğrenildi.

Kaza yerine gelen ekipler, yan şekilde duran aracın içinde kimseyi bulamayınca çevrede uzun süre yaralı aradı. Aracın ruhsatındaki isme ulaşan ekipler, sürücünün M.Ç. olduğunu tespit etti.

Yolun orta bölümündeki aydınlatma direğine çarparak duran aracı görenler, durumu, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunun Kervan mevkisinde 81 KJ 783 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

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