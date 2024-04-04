Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakada siyah-beyazlı takımın golünü 16. dakikada Omar Colley kaydetti. RAMS Başakşehir'in golünü ise 90+5. dakikada Emirhan İlkhan attı.

"Kara Kartal"da 68. dakikada Rachid Ghezzal ve 86. dakikada Semih Kılıçsoy'un yaptığı vuruşlarda meşin yuvarlak direkten döndü.

Bu sonuçla ligde 5. kez berabere kalan Beşiktaş, puanını 47'ye çıkardı ve haftayı 4. sırada tamamladı. Yedinci beraberliğini yaşayan Başakşehir ise puanını 43'e yükseltti.

Süper Lig'de 4 maçtır kazanamıyor

Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'de galibiyet özlemi 4 maça çıktı.

Ligde çıktığı son 3 müsabakadan mağlup ayrılan siyah-beyazlı ekip, RAMS Başakşehir karşısında öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan beraberlikle ayrıldı.

Colley, ligde 6. golünü kaydetti

Beşiktaş'ın Gambiyalı futbolcusu Omar Colley, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya çıkardı.

RAMS Başakşehir karşısında takımının tek golünü atan 31 yaşındaki stoper, ligde 6. kez fileleri havalandırdı.

Colley, bu sezon Pendikspor, Sivasspor, Samsunspor, Alanyaspor ve Hatayspor karşısında da birer gol kaydetmişti.

Omar Colley, Semih Kılıçsoy'un (9) ardından siyah-beyazlıların ligde en fazla gol atan ikinci oyuncusu konumunda bulunuyor.

Mert Günok sakatlandı

Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

Milli file bekçisi, 51. dakikada sağ kaburgasını tutarak kendisini yere bıraktı. Sağlık görevlisi eşliğinde saha kenarına gelen Mert'in yerine 54. dakikada Ersin Destanoğlu oyuna dahil oldu.

Mert Günok, müsabakanın ilk yarısında Bakhtiyor Zaynutdinov ile çarpışması nedeniyle kısa süreli bir sakatlık yaşamıştı.

Santos'tan ilk 11'de 4 değişiklik

Beşiktaş, son oynadığı maçın ilk 11'ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Fernando Santos, ligin 30. haftasında Antalyaspor'a 2-1 yenildikleri müsabakanın başlangıç kadrosunda yer alan oyunculardan Joe Worrall, Serkan Emrecan Terzi, Daniel Amartey ve Cenk Tosun'u yedeğe çekti.

Portekizli çalıştırıcı, bu oyuncuların yerine RAMS Başakşehir maçında Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Rachid Ghezzal ve Vincent Aboubakar'ı ilk 11'de sahaya sürdü.